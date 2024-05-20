Інтенсивність обстрілів і штурмових дій ворога на Донеччині зросла, - речник угруповання військ "Хортиця" Волошин

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин в етері телеканалу "Еспресо".

"Інтенсивність обстрілів і штурмових дій ворога зросла. Лише на ранок 19 травня всього по території ОСУВ "Хортиця" за добу ворог здійснив 3700 обстрілів. Це говорить про те, що ворог не полишає спроб і надалі штурмує, обстрілює наші позиції та цивільну інфраструктуру. Противник не припиняє вести обстріли різними видами озброєння, техніки", - зазначив він.

Найбільше ворожих атак відбулося на Покровському напрямку. З початку доби російські війська 12 разів провели штурмові дії, сказав Волошин.

"Минулої доби відбулось 25 штурмів наших позицій. Ворог намагається наростити зусилля вогневого контролю на окремих ділянках, завдаючи авіаударів, застосовуючи керовані авіаційні бомби. На напрямку Нетайлове і Яснобродівка ворог нарощував зусилля з вогневого впливу та ведення штурмових дій. Південно-західніше біля Очеретиного обстановка динамічно змінюється. На окремих ділянках, внаслідок ведення інтенсивного вогневого впливу, противник мав обмежений тактичний успіх. На інших напрямках наші підрозділи відновлюють втрачені положення. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки.

Також підтверджено втрати ворога на Покровському напрямку у кількості 45 військовослужбовців та 5 бойових броньованих машин, сказав речник угруповання військ "Хортиця".

"Минулої доби загарбники загалом втратили 350 осіб вбитими та пораненими, а також 20 одиниць військової техніки. Це говорить про те, що ворог там також не припиняє спроб. Однак Сили оборони роблять все можливо, щоб не дати ворогу просунутися як вглиб нашої території, так і вести певні просування", - додав він.