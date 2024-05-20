На фронті найгарячіше на Покровському напрямку: зафіксовано 22 атаки, 12 з них тривають, - Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення, неподалік села Стариця та міста Вовчанськ. Ворог отримує жорстку відсіч. Інформація щодо втрат противника уточнюється. Відомо, що терористи завдали авіаудару по району Липців.

На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Синьківки. Ситуація контрольована. Одну спробу росіян перед цим вже було відбито. Також ворог двічі задіював авіацію для ударів по українських позиціях неподалік Іванівки.

На Лиманському напрямку завдано два авіаудари - окупант бив з озброєння вертольотів армійської авіації біля Новолюбівки та скинув чотири керовані авіабомби у район Тернів. Боєзіткнень не було.

На Сіверському напрямку наші воїни відбивають атаку неподалік Білогорівки. Ситуація контрольована, спроба ворога, за підтримки авіації, просунутись вперед у напрямку Роздолівки зазнала невдачі. Ще одного авіаудару РФ завдала в районі Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до шести. Росіяни намагалися витіснити ЗСУ з позицій у районах населених пунктів Іванівське, Андріївка, Новий та Кліщіївка. По одному боєзіткненню триває біля Нового та Кліщіївки, ситуація контрольована.

Знову гаряче на Покровському напрямку – тут уже на цей час зафіксовано 22 атаки, 12 з яких тривають. Агресор найбільш активний біля Сокола, Новопокровського та Нетайлового.

На Времівському напрямку противник і надалі здійснює спроби прорвати українську оборону в районі Старомайорського, Сили оборони успішно відбили три атаки.

На Придніпровському напрямку також відбито три спроби ворога витіснити українських оборонців з Кринок, втрат наших позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація не зазнала особливих змін.