Іспанія підписала доєдналась до ІТ-коаліції з підтримки України
В рамках зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Іспанія підписала Декларацію про наміри й таким чином доєдналась до ІТ-коаліції
Про це повідомляє Міноборони.
Іспанія стала 13 країною-партнером, що входить у спеціальну групу з підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
"Дякуємо Уряду і народу Іспанії за системну підтримку України. Долучення до IT-коаліції — чудова новина. Як і те, що все більше країн хочуть допомогти, щоб Україна стала більш технологічною. Та мала усі можливості для розгортання будь-яких цифрових рішень, які даватимуть відчутний результат в українському війську", — заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Довідково. ІТ-коаліція — спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 70 млн євро.
- За підсумками засідання керівної групи ІТ-коаліції під керівництвом Естонії та Люксембургу в Таллінні, країни - члени ініціативи змогли зібрати 58 млн євро для України.
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