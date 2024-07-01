Керченський міст частіше простоює, ніж працює, - речник УДА "Південь" Братчук про атаки хакерів у Криму

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ці бази, що впливають на електронний обіг різних установ, постійно є під атакою українських хакерів, все це кладеться. На сьогодні міст хоч і обмежений за функціоналом, але залишається певною логістикою для ворога щодо військових цілей. Вони намагаються, щоб у цьому плані міст працював. Але інколи він частіше простоює, ніж працює. Атака хакерів - сигнали, які показують, що в один момент у Криму можуть щось вимкнути", - зазначив Братчук.

Коментуючи пораду ВМС залишати росіянам Крим, Братчук зазначив, що півострів на сьогодні є зоною бойових дій.

"Ці попередження про те, що якщо будуть бити балістикою по Одещині, відразу лунатиме сигнал тривоги в Севастополі, - не стовідсоткове попадання, але дуже часто саме так і буває. Майже від початку повномасштабного вторгнення рекомендували, що росіянам не треба знаходитися біля військових об'єктів, засмагати на пляжі, як вони це роблять у Севастополі. Тому ще раз скажу для усіх росіян: "Ті, що "понаехали", поки міст працює, - треба збиратися і їхати до Уральських гір. Наїхало за час окупації їх дуже багато. Вони й зараз намагаються їхати", - додав він.