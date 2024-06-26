Кіберфахівці ГУР атакували російських інтернет-провайдерів в окупованому Криму

Про це джерела у ГУР і Силах оборони повідомили Суспільному і Ліга.net.

За словами співрозмовника "Суспільне. Крим", за атакою стоять кіберфахівці воєнної розвідки.

Зазначається, що кібератак зазнали декілька російських інтернет-провайдерів у тимчасово окупованому Криму. Водночас "адміністрація внутрішньої політики, інформації та зв’язку" загарбників заявила, що профілі DDos-атак постійно змінюються, а російські фахівці провайдерів вживають заходів, щоб протидіяти втручанню.

"Здається, російським кібернетикам пора згадати про імпортозаміщення, увімкнути свій Чебурнет замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-руський фаєрвол, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак", - зауважує джерело.

У ГУР підкреслили, що на російські онлайн-сервіси, сервери й мережеву інфраструктуру останнім часом відбуваються систематичні кібератаки.

Останні кібератаки ГУР на російські сервіси та провайдери

26 квітня співробітники Головного управління розвідки Міноборони України здійснили масштабну кібератаку на сервіси правлячої партії "Единая Россия".

3 травня повідомлялось, що кіберфахівці ГУР здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та операторів мобільного звʼязку у російському Татарстані.

У травні кіберфахівці ГУР атакували інтернет-провайдерів Білгородщини та сайти місцевої влади, зокрема уряд обласного центру.

7 травня ГУР вивело з ладу онлайн-сервіси російської компанії 1С, що розробляє та підтримує компʼютерні програми для ведення ділових баз даних.

12 червня фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили кібератаку на російські ресурси державної влади, а також російські аеропорти, внаслідок чого виникли затримки низки авіарейсів.