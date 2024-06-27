У Севастополі пів години тривала повітряна тривога, рух Кримським мостом перекривали на годину

Про загрозу балістики в місті о 15:13 за київським часом повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Російське пропагандистське інформагентство ТАСС також повідомило, що за інформацією дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста, морський і наземний громадський транспорт у Севастополі припинив рух.

Інформаційний центр з автомобільних доріг про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту поінформував, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Водночас телеграм-канал "Кримський вітер" зазначив, що рух Керченським мостом припинився ще до тривоги, бо внаслідок хакерської атаки "лягла" система електронної реєстрації та контролю.

"Не працюють касові апарати в магазинах Керчі та Севастополя, бухгалтерський облік. Та й багато Z-сайтів "впало", - йдеться у повідомленні.

Відбій повітряної тривоги у Севастополі оголосили о 15:36. Рух Кримським мостом відновили о 15:58.

За інформацією "Кримського вітру", під час повітряної тривоги у Криму було чутно звуки кількох вибухів, схожих на роботу ППО. За попередніми даними, вибухи пролунали в районі Інкермана.