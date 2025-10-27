Хлопці дуже мотивовані: у 128-й ОГШБр розповіли про бійців, які прийшли за контрактом у віці 18–24 років

Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер відділення комунікацій 128-ї ОГШБр Ігор Ткаченко.

"Щодо контрактників 18–24 років - ці хлопці дуже мотивовані. Вони проходили навчання не лише в рамках базової військової підготовки, а й додаткову підготовку, необхідну саме для бойових дій. Вони вже застосовували ці знання на практиці та пройшли всі відповідні курси", - зазначив Ткаченко.

За словами офіцера відділення комунікацій 128-ї ОГШБр, цих бійців готували штурмовики, що діяли на різних напрямках - зокрема, на Херсонському та Донецькому. Ці інструктори знали, як правильно вести бойові дії, на що звертати увагу, як маскуватися та як протидіяти дронам.

"Отже, у цих хлопців багато позитивних рис: вони молоді, цілеспрямовані, патріотичні та заряджені, бо розуміють, що сьогодні захист країни надзвичайно важливий. Це добре видно в їхніх дуже гарних результатах", - наголосив Ткаченко.