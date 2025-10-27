Хлопці дуже мотивовані: у 128-й ОГШБр розповіли про бійців, які прийшли за контрактом у віці 18–24 років
Молоді військові віком 18–24 років, які нещодавно підписали контракт, уже воюють на передовій. Після інтенсивної підготовки вони показують високу мотивацію, патріотизм і впевненість у бою
Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер відділення комунікацій 128-ї ОГШБр Ігор Ткаченко.
"Щодо контрактників 18–24 років - ці хлопці дуже мотивовані. Вони проходили навчання не лише в рамках базової військової підготовки, а й додаткову підготовку, необхідну саме для бойових дій. Вони вже застосовували ці знання на практиці та пройшли всі відповідні курси", - зазначив Ткаченко.
За словами офіцера відділення комунікацій 128-ї ОГШБр, цих бійців готували штурмовики, що діяли на різних напрямках - зокрема, на Херсонському та Донецькому. Ці інструктори знали, як правильно вести бойові дії, на що звертати увагу, як маскуватися та як протидіяти дронам.
"Отже, у цих хлопців багато позитивних рис: вони молоді, цілеспрямовані, патріотичні та заряджені, бо розуміють, що сьогодні захист країни надзвичайно важливий. Це добре видно в їхніх дуже гарних результатах", - наголосив Ткаченко.
- 21 жовтня заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що службу за контрактом "18-24" розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони.
