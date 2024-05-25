Хоче знищити українську державність: ISW пояснив, навіщо Путін заговорив про переговори

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Кремль постійно вдає зацікавленість у змістовних переговорах у рамках тривалої інформаційної операції, яка має на меті переконати Захід піти на поступки щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Аналітики нагадали, що військова інтервенція Росії в Криму і на Донбасі в 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання Росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема визнання Росією України як незалежної держави в 1991 році та Будапештський меморандум 1994 року, в якому Росія конкретно зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Немає підстав вважати, що Кремль поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов’язує Росію не порушувати суверенітет чи територіальну цілісність України. Припинення вогню дасть Росії можливість відновити деградовані сили, відволікти живу силу на масштабне розширення та реформи замість триваючих бойових дій в Україні, а також дозволить Росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних з нагальними оперативними потребами в Україні", - вважають в ISW.

Путін і Кремль помітно посилили свою риторику щодо України з грудня 2023 року та дедалі частіше почали вказувати на те, що Росія має намір захопити більше території в Україні та прагне повністю знищити українську державність та ідентичність.

Водночас активізація російських сил у Харківській області свідчить про те, що Кремль більше зацікавлений у досягненні своєї довгострокової мети - "максималістській перемозі в Україні, ніж у будь-яких діях, які негайно заморозять лінію фронту".