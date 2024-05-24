Reuters: Путін готовий "заморозити" війну на поточній лінії фронту. Пєсков відреагував
У пʼятницю, 24 травня, зʼявилась інформація, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зупинити війну проти України та почати перемовини
Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела.
За інформацією джерел, Володимир Путін готовий "зупинити війну в Україні" та домовитись про припинення вогню на поточній лінії фронту. Водночас диктатор здатен воювати й далі, якщо Україна і Захід не відреагують на ініціативу РФ.
Путін певен, що населення Росії вистачить, аби постійно зберігати чисельність особового складу без потреби загальної мобілізації. Зокрема за допомогою щедрого грошового забезпечення.
Диктатор також сумнівається у здатності Заходу допомагати Україні.
Росія не готова йти з тимчасово окупованих територій
Про це пише російське РБК.
"Про передачу Україні нових регіонів, які Росія вже включила до свого складу, тобто "ЛНР", "ДНР", Запорізької та Херсонської областей, "не може бути й мови", - заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
За словами Пєскова, Путін готовий до переговорів, однак цей процес має призвести до "досягнення цілей "СВО".
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