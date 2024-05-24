Путін заявив, що перемовини з Україною можливі "з урахуванням реалій у зоні СВО"

Про це пише державне пропагандистське медіа РФ ТАСС.

"Повертатися до переговорів щодо України можна лише виходячи із сьогоднішніх реалій у зоні "СВО", - йдеться у заяві Володимира Путіна.

Російський диктатор просуває наратив, що РФ виступає "за переговори" і нікому не заборонювала їх вести.

"На відміну від Заходу", - як йдеться у заяві воєнного злочинця Володимира Путіна.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з Путіним заявив, що цей рік буцімто визначить "дуже багато щодо ситуації в Україні".