Путін заявив, що перемовини з Україною можливі "з урахуванням реалій у зоні СВО"
Російський диктатор Володимир Путін буцімто готовий до перемовин з Україною, проте виставляє умови
Про це пише державне пропагандистське медіа РФ ТАСС.
"Повертатися до переговорів щодо України можна лише виходячи із сьогоднішніх реалій у зоні "СВО", - йдеться у заяві Володимира Путіна.
Російський диктатор просуває наратив, що РФ виступає "за переговори" і нікому не заборонювала їх вести.
"На відміну від Заходу", - як йдеться у заяві воєнного злочинця Володимира Путіна.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з Путіним заявив, що цей рік буцімто визначить "дуже багато щодо ситуації в Україні".
- Літак російського диктатора Володимира Путіна у четвер, 23 травня, прибув до Білорусі.
- У пʼятницю, 24 травня, зʼявилась інформація, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зупинити війну проти України та почати перемовини.
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