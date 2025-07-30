Кіберфахівці ГУР отримали доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з окупованих територій
Кіберфахівці Головного управління розвідки завдяки атаці на сервери з документацією так званої влади тимчасово окупованого Криму отримали доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з ТОТ
Про це інформує ГУР.
"У межах масштабної кібероперації розвідники отримали доступ до серверів так званого "уряду Криму". На цих ресурсах зберігалася документація, що підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що кіберфахівцям вдалося отримати доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей, а також характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки. Крім того, у розпорядженні ГУР опинилися незаконні рішення про призначення перевезеним дітям-сиротам нових опікунів з-поміж громадян РФ, адреси нових місць проживання та розселення викрадених українських дітей.
Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що файли з інформацією щодо викрадення українських дітей передали до правоохоронних органів. Їх проаналізують та долучать до кримінальних проваджень.
"Здобута інформація дозволить знайти та повернути на рідну землю викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину", - наголосив Юсов.
фото: ГУР
фото: ГУР
фото: ГУР
фото: ГУР
- Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили атаку на сервери з документацією так званої влади тимчасово окупованого Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.97
- EUR Купівля 48Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе