Кіберфахівці ГУР отримали доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з окупованих територій

Про це інформує ГУР.

"У межах масштабної кібероперації розвідники отримали доступ до серверів так званого "уряду Криму". На цих ресурсах зберігалася документація, що підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що кіберфахівцям вдалося отримати доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей, а також характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки. Крім того, у розпорядженні ГУР опинилися незаконні рішення про призначення перевезеним дітям-сиротам нових опікунів з-поміж громадян РФ, адреси нових місць проживання та розселення викрадених українських дітей.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що файли з інформацією щодо викрадення українських дітей передали до правоохоронних органів. Їх проаналізують та долучать до кримінальних проваджень.

"Здобута інформація дозволить знайти та повернути на рідну землю викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину", - наголосив Юсов.

фото: ГУР

фото: ГУР

фото: ГУР

фото: ГУР