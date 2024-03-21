Київ нібито готує юнаків-партизанів, аби вони воювали з росіянами: у РФ вигадали новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російські телеграм-канали поширюють фейкову інформацію про те, що Київ "почав готувати юнаків воювати з російськими військами під час їх наступу на Сумському напрямку". Також пропагандисти стверджують, що молодь повинна створити партизанські рухи й розпочати диверсії.

"Ба більше, пропагандисти пишуть, що "Київ вже почав використовувати такий загін на одному з напрямків, внаслідок чого загинула шістнадцятирічна українка-медик 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК з позивним "Троя", - інформують у ЦПД.

Центр спростував фейк РФ щодо загибелі бойової медикині, якій було 16 років, адже Анастасія Мар'янчук "Троя" загинула від ворожого обстрілу, їй було 22 роки.

"Інформація про підготовку "юних партизанів" для боротьби з окупантами — чергові хворі фантазії російських пропагандистів, які не відповідають дійсності", - пише ЦПД.

Фото: Центр протидії дезінформації