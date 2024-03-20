"У Києві ТЦК сформував загін колекторів": російські фейки та маніпуляції за 20 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 20 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 20 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив: "У лавах ЗСУ почастішали випадки дезертирства через великі втрати, процвітає мародерство щодо мирних жителів".
Фейк: Ворожий TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "Командування 32 ОМБр і київський ТЦК сформувало загін колекторів".
Маніпуляція: Посилаючись на анонімне джерело, проросійський TG-канал "Легитимный" повідомив: "Банкова намагається прискорити законопроєкт про мобілізацію, розповідаючи депутатам, що від цього залежить фінансова допомога США".
- 19 березня російська розвідка запустила фейк, буцімто Франція готує до відправки в Україну 2 тис. солдатів.
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