"Франція готує до відправки в Україну 2 тис. солдатів": російська розвідка запустила фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Париж готує контингент з двох тисяч солдатів для відправки в Україну", - таку заяву голови служби військової розвідки РФ Сергія Наришкіна поширюють російські ЗМІ.

У міноборони Франції спростували цю заяву. Французи наголосили, що це "черговий приклад систематичного використання Росією масової дезінформації".

"Ми закликаємо до максимальної пильності, щоб запобігти будь-якій інструменталізації за допомогою такого роду кампаній", – йдеться у повідомленні міністерства.