"Франція готує до відправки в Україну 2 тис. солдатів": російська розвідка запустила фейк
Російська розвідка запустила фейк, буцімто Франція готує до відправки в Україну 2 тис. солдатів
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Париж готує контингент з двох тисяч солдатів для відправки в Україну", - таку заяву голови служби військової розвідки РФ Сергія Наришкіна поширюють російські ЗМІ.
У міноборони Франції спростували цю заяву. Французи наголосили, що це "черговий приклад систематичного використання Росією масової дезінформації".
"Ми закликаємо до максимальної пильності, щоб запобігти будь-якій інструменталізації за допомогою такого роду кампаній", – йдеться у повідомленні міністерства.
- 16 березня стало відомо, що пропагандистські канали поширюють фейкову інформацію про те, що в Україні хочуть мобілізувати щонайменше 3 млн бездітних жінок.
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