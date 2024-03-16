"Київ планує мобілізувати 3 млн бездітних жінок": у мережі поширюють черговий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"У разі затягування війни або збільшення чисельності ЗС РФ, влада в Україні розглядає варіант з мобілізацією трьох мільйонів українок, які не мають дітей", - такі тези поширюють тг-канали з посиланням на видання Texty.

Насправді стаття, на яку посилається пропагандистський тг-канал, це аналітичний матеріал, в якому досліджується обсяг мобілізаційного резерву України - українські жінки мають право долучитися до Сил оборони винятково на добровільних засадах.

Зазначається, що Texty є незалежним виданням, яке не пов’язане з українським урядом, а отже його матеріали не відображають позицію військового чи політичного керівництва України.