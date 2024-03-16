"Київ планує мобілізувати 3 млн бездітних жінок": у мережі поширюють черговий фейк
Пропагандистські канали поширюють фейкову інформацію про те, що в Україні хочуть мобілізувати щонайменше 3 млн бездітних жінок
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"У разі затягування війни або збільшення чисельності ЗС РФ, влада в Україні розглядає варіант з мобілізацією трьох мільйонів українок, які не мають дітей", - такі тези поширюють тг-канали з посиланням на видання Texty.
Насправді стаття, на яку посилається пропагандистський тг-канал, це аналітичний матеріал, в якому досліджується обсяг мобілізаційного резерву України - українські жінки мають право долучитися до Сил оборони винятково на добровільних засадах.
Зазначається, що Texty є незалежним виданням, яке не пов’язане з українським урядом, а отже його матеріали не відображають позицію військового чи політичного керівництва України.
- Російська пропаганда також вигадала фейк, що в Україні нібито продають номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100.
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