"В Україні продають номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100": РФ вигадала новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси поширюють фейкову інформацію, що мобільний оператор Vodafone запустив "акцію памʼяті". Нібито в Україні почали продавати номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100.

Також рашисти поширюють проморолик цієї "акції".

"Верифікувавши інформацію у компанії, Центр повідомляє, що Vodafone не має жодного відношення до так званої "акції памʼяті" та проморолика, який розганяють росіяни. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації, не дайте ворогу ввести себе в оману", - пише ЦПД.