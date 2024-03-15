"В Україні продають номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100": РФ вигадала новий фейк
Російська пропаганда вигадала фейк, що в Україні нібито продають номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Ворожі ресурси поширюють фейкову інформацію, що мобільний оператор Vodafone запустив "акцію памʼяті". Нібито в Україні почали продавати номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100.
Також рашисти поширюють проморолик цієї "акції".
"Верифікувавши інформацію у компанії, Центр повідомляє, що Vodafone не має жодного відношення до так званої "акції памʼяті" та проморолика, який розганяють росіяни. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації, не дайте ворогу ввести себе в оману", - пише ЦПД.
- Центр протидії дезінформації також опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 15 березня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.47 Купівля 38.47Продаж 38.96
- EUR Купівля 41.89Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе