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"В Україні продають номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100": РФ вигадала новий фейк

15 березня, 2024 п'ятниця
18:39
Війна з Росією мобільні мережі телефон андроид

Російська пропаганда вигадала фейк, що в Україні нібито продають номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси поширюють фейкову інформацію, що мобільний оператор Vodafone запустив "акцію памʼяті". Нібито в Україні почали продавати номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100.

Також рашисти поширюють проморолик цієї "акції". 

"Верифікувавши інформацію у компанії, Центр повідомляє, що Vodafone не має жодного відношення до так званої "акції памʼяті" та проморолика, який розганяють росіяни. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації, не дайте ворогу ввести себе в оману", - пише ЦПД.

  • Центр протидії дезінформації також опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 15 березня.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
ЗСУ
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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