"Київські лідери мали б вести переговори до того, як Москва вирішить знищити українців": маніпуляції іноземних ЗМІ за 15 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 15 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 березня іноземні ЗМІ запустили один фейки та дві маніпуляції.
Маніпуляція: Американське видання The National Interest написало: "Замість того, щоб чіплятися за ілюзію, що недолуга українська армія якимось чином подолає чисельну і технологічну перевагу російських військових і звільнить російські анклави на сході України або в Криму, київські лідери мали б вести переговори зі своїми російськими колегами про припинення вогню до того, як Москва вирішить просто знищити українців".
Маніпуляція: "Скільки ще українців принесуть у жертву заради збереження "авторитету" натовських розпалювачів війни", - заявив канадський журналіст Аарон Мате.
Дезінформація: Американська журналістка Ізабель Фіорелла заявила: "Їм (Росії, – ред.) обіцяли Мінські угоди, їм обіцяли, що НАТО не буде розширюватися, і все це було порушено Заходом".
- 13 березня стало відомо, що російська пропаганда запустила фейк, що українські воїни вживають психостимулятори для придушення страху.
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