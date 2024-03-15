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"Київські лідери мали б вести переговори до того, як Москва вирішить знищити українців": маніпуляції іноземних ЗМІ за 15 березня

15 березня, 2024 п'ятниця
16:41
Світ Зеленський і Путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 15 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 березня іноземні ЗМІ запустили один фейки та дві маніпуляції.

Маніпуляція: Американське видання The National Interest написало: "Замість того, щоб чіплятися за ілюзію, що недолуга українська армія якимось чином подолає чисельну і технологічну перевагу російських військових і звільнить російські анклави на сході України або в Криму, київські лідери мали б вести переговори зі своїми російськими колегами про припинення вогню до того, як Москва вирішить просто знищити українців".

Маніпуляція: "Скільки ще українців принесуть у жертву заради збереження "авторитету" натовських розпалювачів війни", - заявив канадський журналіст Аарон Мате.

Дезінформація: Американська журналістка Ізабель Фіорелла заявила: "Їм (Росії, – ред.) обіцяли Мінські угоди, їм обіцяли, що НАТО не буде розширюватися, і все це було порушено Заходом".

  • 13 березня стало відомо, що російська пропаганда запустила фейк, що українські воїни вживають психостимулятори для придушення страху.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Війна з Росією
фейк
НАТО
США
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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