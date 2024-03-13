Росія запустила фейк, що воїни ЗСУ вживають психостимулятори для придушення страху

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За словами роспропагандистів, "основним постачальником наркотиків для українських військових є виробник військового одягу – компанія М-ТАС".

"Насправді ця інформація є російським фейком, про що Центру повідомили в компанії. Крім того, брехню про вживання українськими військовими наркотичних речовин рашисти поширювали ще у 2022 році, створюючи фейкові статті, новини й сюжети з окупованих російськими загарбниками територій", - пише ЦПД.

Росія намагається дискредитувати українських військових і нав'язати їм образ наркозалежних.