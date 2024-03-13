Росія запустила фейк, що воїни ЗСУ вживають психостимулятори для придушення страху
Російська пропаганда запустила фейк, що українські воїни вживають психостимулятори для придушення страху
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За словами роспропагандистів, "основним постачальником наркотиків для українських військових є виробник військового одягу – компанія М-ТАС".
"Насправді ця інформація є російським фейком, про що Центру повідомили в компанії. Крім того, брехню про вживання українськими військовими наркотичних речовин рашисти поширювали ще у 2022 році, створюючи фейкові статті, новини й сюжети з окупованих російськими загарбниками територій", - пише ЦПД.
Росія намагається дискредитувати українських військових і нав'язати їм образ наркозалежних.
- Російські пропагандисти також поширюють фейк про те, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав $53 млн компенсації за відмову від політичних амбіцій.
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