"Залужний отримав хабар за відмову від політичних амбіцій": росіяни поширюють новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

РосЗМІ у своїй брехні посилаються на BBC та журналіста Христо Грозєва.

"Правда: у публікаціях ВВС про Залужного востаннє згадували три дні тому - у матеріалі про призначення ексголовкома на посаду посла у Британію немає посилань на Грозєва чи згадок про хабарі", - з’ясували в Центрі.

Ба більше: сам Грозєв заявив, що російська розвідка продовжує випускати дешеві фейки, видаючи їх за легальні ЗМІ.

"Цього разу - погано написаний відеосюжет ВBС кремлівською мовою, в якому стверджується, що я виявив, що Залужний отримав хабар. Я не знаю, на кого це розраховано, настільки це погано", - прокоментував Грозєв.

У Центрі стратегічних комунікацій переконані, що це чергова спроба звинуватити владу України у хабарництві та звести наклеп на Залужного.