"Залужний отримав хабар за відмову від політичних амбіцій": росіяни поширюють новий фейк
Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав $53 млн компенсації за відмову від політичних амбіцій
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
РосЗМІ у своїй брехні посилаються на BBC та журналіста Христо Грозєва.
"Правда: у публікаціях ВВС про Залужного востаннє згадували три дні тому - у матеріалі про призначення ексголовкома на посаду посла у Британію немає посилань на Грозєва чи згадок про хабарі", - з’ясували в Центрі.
Ба більше: сам Грозєв заявив, що російська розвідка продовжує випускати дешеві фейки, видаючи їх за легальні ЗМІ.
"Цього разу - погано написаний відеосюжет ВBС кремлівською мовою, в якому стверджується, що я виявив, що Залужний отримав хабар. Я не знаю, на кого це розраховано, настільки це погано", - прокоментував Грозєв.
У Центрі стратегічних комунікацій переконані, що це чергова спроба звинуватити владу України у хабарництві та звести наклеп на Залужного.
- 8 березня повідомлялося, що роспропаганда поширює фейк про те, що нібито відправка ексголовкома Залужного у Велику Британію пов'язана з його "оглядинами" на пост президента та високі рейтинги, які лякають чинного президента Зеленського.
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