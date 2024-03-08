"Призначення Залужного послом у Велику Британію - це "оглядини" на пост президента": нова вигадка роспропаганди
Роспропаганда поширює фейк про те, що нібито відправка ексголовкома Залужного у Велику Британію пов'язана його "оглядинами" на пост президента та високі рейтинги, які лякають чинного президента Зеленського
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Насправді, це вже не перший випадок таких повідомлень з боку російської пропаганди щодо Залужного "як майбутнього президента": у листопаді 2023 року тиражувався фейк про нібито агітацію у школах за Залужного-кандидата, а у березні цього року - що він приєднався до партії "Європейська Солідарність", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що однією з головних вимог до посла було розуміння військового контексту, а у цьому сенсі немає кращої кандидатури, ніж колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Валерій Залужний - інтелектуал і професіонал найвищого рівня, який користується повагою колег в усьому світі. Отже, йдеться про посилення одного з ключових напрямків української дипломатії", - наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.
- 7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.
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