"Призначення Залужного послом у Велику Британію - це "оглядини" на пост президента": нова вигадка роспропаганди

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Насправді, це вже не перший випадок таких повідомлень з боку російської пропаганди щодо Залужного "як майбутнього президента": у листопаді 2023 року тиражувався фейк про нібито агітацію у школах за Залужного-кандидата, а у березні цього року - що він приєднався до партії "Європейська Солідарність", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що однією з головних вимог до посла було розуміння військового контексту, а у цьому сенсі немає кращої кандидатури, ніж колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Валерій Залужний - інтелектуал і професіонал найвищого рівня, який користується повагою колег в усьому світі. Отже, йдеться про посилення одного з ключових напрямків української дипломатії", - наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.