Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Кількість втрат росіян не може не відображатись на їхніх перспективах на полі бою, - офіцер НГУ Іллєнко
Ексклюзив

Кількість втрат росіян не може не відображатись на їхніх перспективах на полі бою, - офіцер НГУ Іллєнко

Віталій Бесараб
10 жовтня, 2025 п'ятниця
19:16
Війна з Росією знищені окупанти

Попри масштабні втрати, росіяни продовжують кидати нові резерви для наступальних дій, щоб реалізувати план Путіна із захоплення всієї Донеччини до кінця року

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко.

"Ситуація на фронті дійсно складна. Ворог продовжує сунути й кидає просто величезні сили для наступу та продовжує зазнає величезних втрат. На жаль, поки що такі масштабні втрати не зупиняють росіян. Втім, я переконаний, що вони тільки створюють ілюзію, що в них все чудово. Насправді вони мають величезні проблеми. Адже, та кількість втрат на полі бою, які вони несуть, просто не може не відображатись на їхніх перспективах. Нам лише потрібно витримати цей накат. Оскільки, вони, ймовірно, хочуть зробити фінальну ставку в цій війні. Росіяни хочуть одночасно тиснути на тил і максимально атакувати фронт, зокрема, на Донеччині. Таке враження, що на Донеччині вони хочуть реалізуватись ось ту путінську маячню про те, що він хоче захопити всю область. Вони кидають туди дуже великі сили", - розповів Іллєнко.

Він наголосив, що сьогодні вкрай важливою залишається підтримка Сил оборони України. За його словами, війна перейшла у фазу, коли всі українці як ніколи мають бути єдиними.

"Попри все це, Сили оборони стримують російську окупаційну армію. Так, нам дуже важко і, на жаль, ми теж маємо втрати. Саме тому, сьогодні дуже важливе поповнення для ЗСУ. Дуже важливо, щоб тил підтримував фронт у всіх сенсах. Лише так ми можемо вистояти. Сьогодні саме той момент, коли ми всі маємо бути єдиними", - додав він.

  • У Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби п'ятниці, 10 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 102 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 26 атак на Покровському напрямку, ще 8 боїв триває

     
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
