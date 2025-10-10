Від початку доби на фронті відбулось 102 бої: третина з них на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади Сумської області, зокрема Кучерівка.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили вісім ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 70 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Довгенького та в напрямку Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного. Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки. П’ять бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки. Сім бойових зіткнень досі тривають.

На Слов’янському напрямку підрозділи росіян тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя та Григорівки.

На Костянтинівському напрямку противник 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку російські окупанти здійснили 34 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Філія та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 26 атак, вісім бойових зіткнень досі тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили чотири штурмові дії ворожих військ, ще два зіткнення досі тривають. Противник намагається просунутися в районах населених пунктів Толстой, Соснівка, Новогригорівка та Полтавка.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили чотири атаки окупантів в районах Кам’янського, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку зафіксовано чотири марні спроби штурму позицій наших підрозділів загарбниками.

На Краматорському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.