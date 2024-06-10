Командувачем Сил безпілотних систем призначили полковника Сухаревського
Командир батальйону ОУН Микола Коханівський загинув на фронті
Командир батальйону ОУН Микола Коханівський загинув на фронті під Вовчанськом на Харківщині
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