На фронті внаслідок важкого поранення загинув військовий фотограф Арсен Федосенко
Через важке поранення внаслідок російського обстрілу КАБами на фронті загинув український військовий фотограф Арсен Федосенко
Про це повідомили друзі та побратими Арсена у Facebook.
"Не стало нашого Арсена Федосенка... Друг, колега, дуже ціннісна людина… Немає слів, щоб описати біль та розпач від цієї втрати... Лише 9 днів тому ми бачились на Книжковому Арсеналі, де Арсен розповідав мені про проєкт СтратКому, який вони з колегами робили для цієї події "Історії тих, хто обрав боротьбу", - написав товариш загиблого, власник порталу Uwines Сергій Клімов.
Про загибель фотографа повідомив також військовослужбовець і дизайнер Тарас Іщик.
"Загинув як Герой, бо він ним і був. Світла памʼять, Арсене, дякую тобі за все, що ми зробили разом", - зазначив він.
Колишній нардеп Борислав Береза розповів, що Арсен Федосенко був дуже талановитою людиною і майстром своєї справи. До лав ЗСУ він приєднався весною 2022 року.
"Він усміхався і робив фото. На нулі. Військовий фотограф завжди ризикує життям, щоб ми побачили більше. Багато фотокарток, які ви бачили у стрічці СтратКому - це його роботи. Він показував усім нам обличчя українських героїв у пікселі. Він був... Страшне слово "був". Русня вбила його. КАБи", - написав Береза.
За словами Клімова, Арсена поховають у Києві.
Останній допис на сторінці фотографа у фейсбуці був присвячений дню журналіста.
"Бути відкритим. Приймати й пропускати крізь себе чужий біль. Зберігати об‘єктивність. Заслужити довіру співрозмовника. Пам‘ятати кожного, з ким спілкувався востаннє, і його мрії. Робити все, щоб ми знали героїв, і не забули ворогів", - підписав він допис із власними фотографіями.
Що відомо про Арсена Федосенка
Арсен Федосенко до повномасштабного вторгнення займався фотографією. Художник-графік за освітою, він почав знімати на другому курсі інституту, в 1996-му. Працював у видавничій, рекламній, навчальній галузях, завжди залишаючись художником. З 2010 року займався художніми й культурними фотопроєктами у співпраці з Національною філармонією України, посольством Італії.
Арсен - автор багатьох фотовиставок. Його різножанрові роботи відомі в Україні та за її межами, зберігаються у приватних колекціях України, Норвегії, Німеччини. Упродовж п’яти років працював з вином, відвідував виноробні України і фотографував виноробів.
Фото: Арсен Федосенко / фейсбук
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