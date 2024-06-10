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На фронті внаслідок важкого поранення загинув військовий фотограф Арсен Федосенко

10 червня, 2024 понедiлок
14:46
Війна з Росією Арсен Федосенко

Через важке поранення внаслідок російського обстрілу КАБами на фронті загинув український військовий фотограф Арсен Федосенко

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Про це повідомили друзі та побратими Арсена у Facebook.

"Не стало нашого Арсена Федосенка... Друг, колега, дуже ціннісна людина… Немає слів, щоб описати біль та розпач від цієї втрати... Лише 9 днів тому ми бачились на Книжковому Арсеналі, де Арсен розповідав мені про проєкт СтратКому, який вони з колегами робили для цієї події "Історії тих, хто обрав боротьбу", - написав товариш загиблого, власник порталу Uwines Сергій Клімов.

Про загибель фотографа повідомив також військовослужбовець і дизайнер Тарас Іщик.

"Загинув як Герой, бо він ним і був. Світла памʼять, Арсене, дякую тобі за все, що ми зробили разом", - зазначив він.

Колишній нардеп Борислав Береза розповів, що Арсен Федосенко був дуже талановитою людиною і майстром своєї справи. До лав ЗСУ він приєднався весною 2022 року.

"Він усміхався і робив фото. На нулі. Військовий фотограф завжди ризикує життям, щоб ми побачили більше. Багато фотокарток, які ви бачили у стрічці СтратКому - це його роботи. Він показував усім нам обличчя українських героїв у пікселі. Він був... Страшне слово "був". Русня вбила його. КАБи", - написав Береза.

За словами Клімова, Арсена поховають у Києві. 

Останній допис на сторінці фотографа у фейсбуці був присвячений дню журналіста.

"Бути відкритим. Приймати й пропускати крізь себе чужий біль. Зберігати об‘єктивність. Заслужити довіру співрозмовника. Пам‘ятати кожного, з ким спілкувався востаннє, і його мрії. Робити все, щоб ми знали героїв, і не забули ворогів", - підписав він допис із власними фотографіями.

Що відомо про Арсена Федосенка

Арсен Федосенко до повномасштабного вторгнення займався фотографією. Художник-графік за освітою, він почав знімати на другому курсі інституту, в 1996-му. Працював у видавничій, рекламній, навчальній галузях, завжди залишаючись художником. З 2010 року займався художніми й культурними фотопроєктами у співпраці з Національною філармонією України, посольством Італії.

Арсен - автор багатьох фотовиставок. Його різножанрові роботи відомі в Україні та за її межами, зберігаються у приватних колекціях України, Норвегії, Німеччини. Упродовж п’яти років працював з вином, відвідував виноробні України і фотографував виноробів.

Арсен Федосенко

Фото: Арсен Федосенко / фейсбук


 
Теги:
Україна
ЗСУ
фотограф
ЗСУ загиблі
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