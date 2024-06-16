Комбат 92-ї ОШБр розповів, як Сили оборони перехопили тактичну ініціативу у ворога на Харківщині

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Продовжуємо виконувати завдання на Харківщині, виконуємо достатньо успішно, як по тимчасово окупованій території, так і по території Російської Федерації. Після надання дозволу на застосування зброї безпілотники, а також високоточна зброя наших партнерів достатньо ефективно, потужно працює по РФ. Це дуже сильно грає на користь Сил оборони, бо противник втратив можливості максимально наближатися до лінії державного кордону і відчувати себе там безкарним.

Якщо казати про безпілотники, то до видачі дозволу ми достатньо ефективно їх застосовували по різних категоріях військових цілей на території Російської Федерації, але цього було замало, щоб повною мірою давати зрозуміти противнику, що він тепер не має квадратного метра території поблизу державного кордону, де він міг почуватися в безпеці", - пояснив командир батальйону ударних авіаційних комплексів.

Як розповів Федоренко, Сили оборони мають успіх на напрямку Стрілеча - Глибоке та в самому місті Вовчанськ.

"Можливості застосування високоточної зброї напряму зруйнували противнику швидке плече логістики біля лінії державного кордону. Щоб було зрозуміло: є лінія державного кордону, противник накопичується на своїй території близько, щоб потім швидко і маневрово переходити лінію державного кордону. Застосування високоточної зброї дало можливість, щоб противник від рівня державного кордону мусив витягувати основні сили й засоби в тил та мігрувати, застосовуючи іншу тактику - меншої кількості груп, менше насичення й так далі, що суттєво вдарило по його ударно-штурмових спроможностях. А Сили оборони, зокрема в рамках пакета військової допомоги, за підтримки української нації засобами БПЛА, отримали можливість достатньо ефективно і щільно його уражати. Таким чином і відбулася ця блок-поетапна не просто стабілізація ситуації, а перехоплення тактичної ініціативи на полі бою", - сказав військовослужбовець.

Федоренко наголосив, що робота триває: "Я впевнений в успіху, тут навіть не просто стриманий оптимізм, а таки упевнений оптимізм".