Будуть або 200-ті, або в полоні: експерт Коваленко про оточення ворога у Вовчанську на заводі

Таку думку він сказав в етері Еспресо.

"Я б сказав, що це більше така собі стагнація, бо там, де у них було просування в східній локації у напрямку на Тихе воно, то є, то його нема - такі собі гойдалки. У самому Вовчанську дуже цікава ситуація виникла нещодавно, коли їхній штурмовий підрозділ був оточений на заводі. З одного боку нібито, якщо дивитися на мапи, то там є контроль, а з іншого боку - це підрозділ, який знаходиться повністю в оточенні", - наголосив Коваленко.

За його словами, нині ворог отримує боєкомплект, воду та їжу дронами.

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"Це ненадійний логістичний елемент, який може їм допомогти утримати цю позицію, тому найближчим часом, я думаю, вони або здадуться полон, або будуть двохсотими. Якщо загалом говорити по Харківщині, то багато уваги приділяється Липцям, Вовчанську, хоча найбільш небезпечні зони, де у росіян все ж таки є ситуативне просування - це саме Покровський та Краматорський напрямок, Часів Яр. На Харківщині ситуація більш стабільна та контрольована Силами оборони України", - підсумував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".