Будуть або 200-ті, або в полоні: експерт Коваленко про оточення ворога у Вовчанську на заводі
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що унаслідок дій українських Сил оборони ворога взято в оточення на агрегатному заводі Вовчанська, процес підвозу їжі та БК ускладнений
Таку думку він сказав в етері Еспресо.
"Я б сказав, що це більше така собі стагнація, бо там, де у них було просування в східній локації у напрямку на Тихе воно, то є, то його нема - такі собі гойдалки. У самому Вовчанську дуже цікава ситуація виникла нещодавно, коли їхній штурмовий підрозділ був оточений на заводі. З одного боку нібито, якщо дивитися на мапи, то там є контроль, а з іншого боку - це підрозділ, який знаходиться повністю в оточенні", - наголосив Коваленко.
За його словами, нині ворог отримує боєкомплект, воду та їжу дронами.
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"Це ненадійний логістичний елемент, який може їм допомогти утримати цю позицію, тому найближчим часом, я думаю, вони або здадуться полон, або будуть двохсотими. Якщо загалом говорити по Харківщині, то багато уваги приділяється Липцям, Вовчанську, хоча найбільш небезпечні зони, де у росіян все ж таки є ситуативне просування - це саме Покровський та Краматорський напрямок, Часів Яр. На Харківщині ситуація більш стабільна та контрольована Силами оборони України", - підсумував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
- Сьогодні ми вже повідомляли, що Сили оборони України блокують російські підрозділи на агрегатному заводі у місті Вовчанськ Харківської області.
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