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Головна Війна з Росією Будуть або 200-ті, або в полоні: експерт Коваленко про оточення ворога у Вовчанську на заводі
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Будуть або 200-ті, або в полоні: експерт Коваленко про оточення ворога у Вовчанську на заводі

15 червня, 2024 субота
19:53
Війна з Росією чернівецькі десантники не дали ворогу закріпитися поблизу Вовчанська

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що унаслідок дій українських Сил оборони ворога взято в оточення на агрегатному заводі Вовчанська, процес підвозу їжі та БК ускладнений

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Таку думку він сказав в етері Еспресо.

"Я б сказав, що це більше така собі стагнація, бо там, де у них було просування в східній локації у напрямку на Тихе воно, то є, то його нема - такі собі гойдалки. У самому Вовчанську дуже цікава ситуація виникла нещодавно, коли їхній штурмовий підрозділ був оточений на заводі. З одного боку нібито, якщо дивитися на мапи, то там є контроль, а з іншого боку - це підрозділ, який знаходиться повністю в оточенні", - наголосив Коваленко.

За його словами, нині ворог отримує боєкомплект, воду та їжу дронами.

Оточений завод у Вовчанську на мапі DeepState (15.06.2024)

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"Це ненадійний логістичний елемент, який може їм допомогти утримати цю позицію, тому найближчим часом, я думаю, вони або здадуться полон, або будуть двохсотими. Якщо загалом говорити по Харківщині, то багато уваги приділяється Липцям, Вовчанську, хоча найбільш небезпечні зони, де у росіян все ж таки є ситуативне просування - це саме Покровський та Краматорський напрямок, Часів Яр. На Харківщині ситуація більш стабільна та контрольована Силами оборони України", - підсумував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

  • Сьогодні ми вже повідомляли, що Сили оборони України блокують російські підрозділи на агрегатному заводі у місті Вовчанськ Харківської області. 
Теги:
російська армія
окупанти
Харківщина
Вовчанськ
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