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У Вовчанську росіян взято в оточення на агрегатному заводі, - ЗМІ

15 червня, 2024 субота
17:10
Війна з Росією Map. Вовчанськ_1106

Сили оборони України блокують російські підрозділи на агрегатному заводі у місті Вовчанськ Харківської області

Зміст

Про це із посиланням на низку російських мілітаристських Z-каналів у Телеграмі передає 15 червня 2024 року УНІАН.

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"За даними росіян, окупанти вже два дні без успіху намагаються розблокувати своїх військових на території заводу. Російські солдати на заводі постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення числа поранених та загиблих. Є проблеми з постачанням продовольства на завод та із доступом медиків", - йдеться у повідомленні.

Оточений завод у Вовчанську на мапі DeepState (15.06.2024)

Своєю чергою український недержавний OSINT-проєкт DeepState позначив на мапі агрегатний завод у Вовчанську практично оточеним. Території навколо нього мають невідомий статус, там тривають бої.

  • При цьому, як вже наголошувалося, українське командування докладає зусиль аби не дати російським окупантам форсувати річку Вовча й перейти до розташованої за нею іншої частини міста.
Теги:
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
Вовчанськ
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