У Вовчанську росіян взято в оточення на агрегатному заводі, - ЗМІ
Сили оборони України блокують російські підрозділи на агрегатному заводі у місті Вовчанськ Харківської області
Про це із посиланням на низку російських мілітаристських Z-каналів у Телеграмі передає 15 червня 2024 року УНІАН.
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"За даними росіян, окупанти вже два дні без успіху намагаються розблокувати своїх військових на території заводу. Російські солдати на заводі постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення числа поранених та загиблих. Є проблеми з постачанням продовольства на завод та із доступом медиків", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою український недержавний OSINT-проєкт DeepState позначив на мапі агрегатний завод у Вовчанську практично оточеним. Території навколо нього мають невідомий статус, там тривають бої.
- При цьому, як вже наголошувалося, українське командування докладає зусиль аби не дати російським окупантам форсувати річку Вовча й перейти до розташованої за нею іншої частини міста.
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