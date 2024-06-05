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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Ворог намагається окупувати Вовчанськ цілком, - комбат Юрій "Ахіллес" Федоренко

5 червня, 2024 середа
21:50
Війна з Росією Окупанти

Сили Оборони не перебувають виключно в оборонних рубежах, за межі яких не висуваються, тим паче в динамічній лінії бойового зіткнення від Вовчанська

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Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової  бригади ЗСУ Юрій Федоренко в етері телеканалу "Еспресо".

"Сили оборони роблять надможливе. Але на жаль, у противника зберігається можливість на поточний момент поповнювати свої втрати, щоб продовжувати вчиняти ударно-штурмові дії і намагатися реалізувати той намір, який вони поставили перед собою, зокрема повною мірою окупувати населений пункт Вовчанськ", - зазначив він.

Сили оборони на поточний момент стабілізували ситуацію майже повною мірою, каже Федоренко.

"Ведеться зворотна потужна робота, щоб покращувати положення по передньому краю, з метою вибивати противника з займаних ним позицій. З публічних джерел, зокрема з російських пропагандиських пабліків, стає чітко зрозуміло, що противник несе суттєві втрати в живій силі як вбитими, так і пораненими. Шпиталі, які працюють на території Бєлгорода і прилеглих містах, заповнені вщент", - розповів комбат.

Важливо, що Силам Оборони дали можливість знищувати противника великою номенклатурою вогневих засобів на території РФ, зауважив він.

"Це вже сьогодні дало свої перші плоди. Можемо проаналізувати, що кількість обстрілів установками С-300, С-400 пирлеглих населених пунктів Харкова, зменшилася в рази. Також портивник поніс втрати у легкоброньованій і броньованій техніці, протиповітряних засобах та раніше згаданих установках. Ця робота продовжується достатньо системно і потужно", - додав Федоренко. 

  • Генштаб ЗСУ повідомив, що 5 червня на Харківському напрямку окупанти п’ять разів намагалися вибити наших воїнів з позицій. Чотири ворожі атаки українські захисники успішно відбили.

Теги:
Відео
Україна
Харків
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
втрати окупантів
Вовчанськ
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