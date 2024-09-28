Контрнаступ РФ у Курській області провалився давно - військовий оглядач Попович

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в етері телеканалу "Еспресо".

"Контрнаступ росіян у бік Снагості виявився невдалим. Їм не вдалося зруйнувати лівий фланг угруповання ЗСУ. Вони отримали загрозу для свого флангу, коли українські війська перейшли кордон у новому місці, в Глушківському районі. Зараз є ще одне вклинення в Курську область із нашого боку. Тому можна констатувати, що наступ РФ провалився доволі давно, хоча західні аналітики лише зараз це підкреслили. Насправді ще два тижні тому стало зрозуміло, що наступ росіян не матиме успіху", - зазначив він.

Зараз ЗСУ в Курській області намагаються наступати далі, каже військовий оглядач.

"Просування є, хоча вони не такі швидкісні та значні, як це було в перші дні Курської наступальної операції. Ворог теж там концентрує сили. Очевидно, він буде далі намагатися наступати, оскільки завдання звільнити від нашої присутності Курську область залишається. Я не думаю, що вони це так залишать. Але, як бачимо, план - це одне, а реальність інша", - додав Попович.