Контроль неба - ключ до безпеки України, - Іонова
Контроль неба є ключовим елементом безпеки України. Країна поступово інтегрується в європейські безпекові структури, планує спільні операції, обмін розвідувальними даними та навчання, а також розвиває протиповітряну оборону
Про це заявила народна депутатка України Марія Іонова, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення реалізації стратегічного курсу держави на вступ до ЄС і НАТО, у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"Коли ми говоримо про обороноздатність, варто зазначити, що Україна навіть без формального членства поступово інтегрується в європейські безпекові структури. Наразі ми плануємо спільні операції, обмін розвідувальними даними та спільне навчання. Готуються кадри для використання сучасних оборонних технологій, започатковуються нові промислові можливості виробництва. Наші виробники прагнуть дотримуватися європейських і натівських стандартів", - зазначила Іонова.
За словами голови підкомітету, Україна стає платформою для посилення координації з ЄС – від постачання озброєння до спільних програм розвитку протиповітряної оборони та військової промисловості.
"Особливо важливо наголошувати на розвитку протиповітряної оборони, бо чим швидше ми контролюватимемо небо, тим ефективніше захищатимемо наших військових. Протиповітряна оборона на всіх зустрічах визначається як пріоритет номер один. Водночас ми розуміємо, що ворог удосконалює своє озброєння та методи контролю неба, тому важливо посилювати співпрацю з європейськими партнерами. Ми бачимо провокації та випробування ворогом сил НАТО, і у цьому контексті санкційна політика також є потужним кроком", – додала Іонова.
- Україна та Швеція домовилися про наміри реалізувати масштабну програму із закупівлі до 150 сучасних винищувачів JAS 39 Gripen E для Повітряних сил ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.26
- EUR Купівля 48.64Продаж 49.28
- Актуальне
- Важливе