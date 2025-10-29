Контроль неба - ключ до безпеки України, - Іонова

Про це заявила народна депутатка України Марія Іонова, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення реалізації стратегічного курсу держави на вступ до ЄС і НАТО, у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Коли ми говоримо про обороноздатність, варто зазначити, що Україна навіть без формального членства поступово інтегрується в європейські безпекові структури. Наразі ми плануємо спільні операції, обмін розвідувальними даними та спільне навчання. Готуються кадри для використання сучасних оборонних технологій, започатковуються нові промислові можливості виробництва. Наші виробники прагнуть дотримуватися європейських і натівських стандартів", - зазначила Іонова.

За словами голови підкомітету, Україна стає платформою для посилення координації з ЄС – від постачання озброєння до спільних програм розвитку протиповітряної оборони та військової промисловості.

"Особливо важливо наголошувати на розвитку протиповітряної оборони, бо чим швидше ми контролюватимемо небо, тим ефективніше захищатимемо наших військових. Протиповітряна оборона на всіх зустрічах визначається як пріоритет номер один. Водночас ми розуміємо, що ворог удосконалює своє озброєння та методи контролю неба, тому важливо посилювати співпрацю з європейськими партнерами. Ми бачимо провокації та випробування ворогом сил НАТО, і у цьому контексті санкційна політика також є потужним кроком", – додала Іонова.