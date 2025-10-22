Україна підписала зі Швецією угоду про наміри закупити до 150 винищувачів Gripen

Це повідомив Офіс президента.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри, яка передбачає можливість придбання до 150 багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen E для українських Повітряних сил.

За словами Крістерссона, документ є частиною довгострокової програми, розрахованої на 10–15 років. Вона передбачає не лише постачання літаків, а й підготовку українських пілотів та створення спільної технічної бази для обслуговування флоту.

Під час підписання документа Зеленський наголосив, що ця угода відкриває новий етап у відносинах між Києвом і Стокгольмом.

"Сьогодні ми відкриваємо, безумовно, нову й дуже змістовну сторінку наших відносин – відносин України та Швеції, та й більше – загалом безпекових відносин у Європі. Маємо перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen. Це сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати не менше 100 таких літаків", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що рішення зробити ставку на Gripen ухвалене з урахуванням бойових реалій і потреб українських Повітряних сил, для яких важливі швидкість, маневреність і ефективність у протистоянні з Росією.

"Якщо подивитися стратегічно на повітряний флот, ми бачимо три платформи - Gripen, F та Rafale. Я не хочу розкривати всіх деталей щодо наших кроків, але для нашої армії Gripen - це пріоритет. Ось чому ми їх обрали. Це питання коштів, маневру, того, як це використовувати. Ми розуміємо, з ким ми боремося, і Gripen - одні з найкращих у світі", - сказав він.

JAS 39 Gripen E — новітня модифікація шведського винищувача, створена компанією Saab. Літак оснащений потужнішим двигуном, має збільшену дальність польоту та вдосконалені системи радіолокації й електроніки, що робить його одним із найсучасніших бойових літаків у своєму класі.