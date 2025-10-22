Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Україна підписала зі Швецією угоду про наміри закупити до 150 винищувачів Gripen

Адріана Муллаянова
22 жовтня, 2025 середа
16:49
Світ винищувач JAS 39 Gripen Demo

Україна та Швеція домовилися про наміри реалізувати масштабну програму із закупівлі до 150 сучасних винищувачів JAS 39 Gripen E для Повітряних сил ЗСУ

Це повідомив Офіс президента.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри, яка передбачає можливість придбання до 150 багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen E для українських Повітряних сил. 

За словами Крістерссона,  документ є частиною довгострокової програми, розрахованої на 10–15 років. Вона передбачає не лише постачання літаків, а й підготовку українських пілотів та створення спільної технічної бази для обслуговування флоту.

Під час підписання документа Зеленський наголосив, що ця угода відкриває новий етап у відносинах між Києвом і Стокгольмом.

"Сьогодні ми відкриваємо, безумовно, нову й дуже змістовну сторінку наших відносин – відносин України та Швеції, та й більше – загалом безпекових відносин у Європі. Маємо перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen. Це сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати не менше 100 таких літаків", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що рішення зробити ставку на Gripen ухвалене з урахуванням бойових реалій і потреб українських Повітряних сил, для яких важливі швидкість, маневреність і ефективність у протистоянні з Росією.

"Якщо подивитися стратегічно на повітряний флот, ми бачимо три платформи - Gripen, F та Rafale. Я не хочу розкривати всіх деталей щодо наших кроків, але для нашої армії Gripen - це пріоритет. Ось чому ми їх обрали. Це питання коштів, маневру, того, як це використовувати. Ми розуміємо, з ким ми боремося, і Gripen - одні з найкращих у світі", - сказав він. 

JAS 39 Gripen E — новітня модифікація шведського винищувача, створена компанією Saab. Літак оснащений потужнішим двигуном, має збільшену дальність польоту та вдосконалені системи радіолокації й електроніки, що робить його одним із найсучасніших бойових літаків у своєму класі.

  • 22 жовтня стало відомо, що Ульф Крістерссон та Володимир Зеленський під час зустрічі у Швеції планують обговорити російську агресію проти України та питання оборонного партнерства.

 

  • Актуальне
  • Важливе
17:47
Литва прапор
Уряд Литви розірвав угоду з РФ про взаємні поїздки громадян
17:07
Аналітика
стіна дронів
Чи не пізно для Європи бути готовою до оборони до 2030 року?
16:57
Оновлено
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
16:42
Оновлено
Атака на Київ 22 жовтня 2025 року
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: у Києві та області загинули 5 людей, серед них немовля і 12-річна дитина
16:40
З початку доби на фронті відбулося 56 боїв, росіяни здійснили 20 атак на Покровському напрямку
16:20
Режисеру Білоусу обрали запобіжний захід у справі про сексуальне насильство над студентками
16:14
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія надає Україні додаткові $150 млн на закупівлю газу
16:02
OPINION
Нічого нового. Стандартний Трамп
16:02
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
В усіх регіонах діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 22 жовтня
15:59
Ексклюзив
російська пропаганда
Напряму платять гроші: журналістка Василенко про механізми російської пропаганди в Німеччині
15:47
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
ДБР
Затримано двох військових, які викрали 24 тонни пального з військової частини на Харківщині для продажу
15:25
Ексклюзив
москва, кремль
У Кремлі не приховують, що російська культура - це особлива спецоперація, - активістка Ситник
15:08
Морські дрони SeaBaby
СБУ представила нове покоління морських дронів "Sea Baby"
14:23
Махачкалінський нафтопереробний завод у Дагестані
Сили оборони України вдарили по російських військових об’єктах у Мордовії та Дагестані
14:00
OPINION
Коаліція охочих готується до зустрічі в Лондоні: над чим працюватимуть європейські лідери разом із союзниками
13:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський та перша леді прибули до Норвегії для зустрічі з премʼєр-міністром Стере
13:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Сили ППО знешкодили 333 російських безпілотників і 14 "іскандерів"
12:39
Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні
12:30
мітинг проти мера Труханова
Втрата громадянства як підстава припинення повноважень міського голови та утворення військової адміністрації: аналіз ситуації в Одесі від ОПОРА
12:01
OPINION
Справа Кудрицького. Влада не відчуває кризи, переслідуючи фахівців
11:31
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Подібні маневри завжди завершуються погано: Цибулько про дії влади в Одесі
11:04
Трамп і Путін
Росія у приватному комюніке США повторила свої умови "мирного врегулювання" в Україні, - Reuters
10:43
Ексклюзив
ворог атакував обʼєкти енергетики
Вночі ворог атакував три обʼєкти енергетики на Чернігівщині, в області продовжують діяти графіки відключень, - ОВА
10:38
автомобіль вʼїхав у ворота Білого дому
У США затримали чоловіка, який автівкою вʼїхав у ворота Білого дому
10:27
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 жовтня: у приватників долар коштує 42 грн
10:04
OPINION
Війна привчає жити моментом
09:45
Оновлено
Роберт Фіцо
"Кидають вила в можливу угоду": Фіцо каже, що саміту Трампа й Путіна в Будапешті "намагаються завадити"
09:42
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Аналітик Їжак пояснив, чому РФ ставить нездійсненні умови для завершення війни
09:29
РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни, - Зеленський про атаку росіян вночі та вранці 22 жовтня
09:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп заявив, що не хоче даремної зустрічі з Путіним, а ракети Storm Shadow вразили російський хімзавод. Акценти світових ЗМІ 22 жовтня
09:11
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тис. новобранців, то за тиждень Путін оголосить про капітуляцію, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
08:38
Оновлено
електрика - розетки
У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ
08:01
Укуси комарів
В Ісландії вперше виявили комарів через глобальне потепління
08:00
OPINION
Навіщо Лавров розповідає очільнику Ефіопії про "зміну нацистського режиму в Україні"
07:40
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
РФ втратила 2 танки, 12 артсистем та 1050 військових за добу війни в Україні
06:04
КНДР, Північна Корея
КНДР випустила декілька балістичних ракет у напрямку Східного моря
00:45
Дональд Трамп
"Я не хочу марної зустрічі": Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо саміту з Путіним
00:07
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
"Барселона" розтрощила "Олімпіакос" Яремчука у Лізі чемпіонів. Результати й розклад матчів 3-го туру
2025, вiвторок
21 жовтня
23:39
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті зафіксували 151 бій, третина - на Покровському напрямку
Більше новин
