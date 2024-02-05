Концентрація сил РФ під Куп'янськом: у РНБО статистику Forbes назвали відмінною від реальності

Про це він написав у телеграм.

"Під Куп‘янськом ворог справді концентрує значні сили. Але статистика, наведена Forbes, дещо відрізняється від реальності", - йдеться у повідомленні.

Втім, за словами Коваленка, потрібно, аби на Заході розуміли серйозність ситуації, особливо ті, хто ухвалює рішення щодо допомоги. Він додав, що також бажано, аби "там пам‘ятали про американські інтереси теж".

"Утопічно думати, що все можна буде вирішити до грудня 2024 року, якщо Україна буде в більш слабкому становищі, як може здаватися деяким кандидатам у президенти. Навпаки, тоді доведеться давати ще більше зброї й швидко, бо Путін ніколи не піде на умови. Його мета - знищення України. І змусити його піти на якісь умови можливо тільки силою, а не слабкістю", - наголосив очільник Центру протидії дезінформації РНБО.