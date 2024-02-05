Концентрація сил РФ під Куп'янськом: у РНБО статистику Forbes назвали відмінною від реальності
Голова Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко заявив, що Росія дійсно концентрує значні сили в районі Куп’янська на Харківщині, однак статистика, наведена Forbes, відрізняється від реальності
Про це він написав у телеграм.
"Під Куп‘янськом ворог справді концентрує значні сили. Але статистика, наведена Forbes, дещо відрізняється від реальності", - йдеться у повідомленні.
Втім, за словами Коваленка, потрібно, аби на Заході розуміли серйозність ситуації, особливо ті, хто ухвалює рішення щодо допомоги. Він додав, що також бажано, аби "там пам‘ятали про американські інтереси теж".
"Утопічно думати, що все можна буде вирішити до грудня 2024 року, якщо Україна буде в більш слабкому становищі, як може здаватися деяким кандидатам у президенти. Навпаки, тоді доведеться давати ще більше зброї й швидко, бо Путін ніколи не піде на умови. Його мета - знищення України. І змусити його піти на якісь умови можливо тільки силою, а не слабкістю", - наголосив очільник Центру протидії дезінформації РНБО.
- Напередодні Forbes писало, що російська армія, ймовірно, підготувала щонайменше 500 танків для можливих наступальних дій у Харківській області. Окупанти намагатимуться захопити Куп'янськ до березня 2024 року. Україна відреагувала.
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