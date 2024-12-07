Критично важливо, щоб Захід ніколи не визнавав незаконних претензій Росії на територію України, - американський експерт Фрід

Таку думку він висловив в етері Еспресо/

"Позиція Трампа наразі залишається нечіткою. Ніхто не може сказати, якою вона буде в підсумку. Однак те, що наразі вимальовується, демонструє потенціал для реалізації. Ключовим елементом є не стільки лінія припинення вогню, скільки принцип, що Захід ніколи не повинен визнавати анексію Росією законної території України. Вся територія України є легітимною. Безпека та суверенітет - це два основоположні принципи. Я також хочу нагадати українській аудиторії, що Сполучені Штати мають довгу історію невизнання територіальних анексій агресорами. Доктрина Стімсона 1930-х років відкидала окупацію Японією Маньчжурії. Декларація Веллеса категорично заперечувала визнання радянської окупації країн Балтії. У 2018 році Декларація Помпео проголосила, що Сполучені Штати не визнають російську окупацію Криму. Це потужні прецеденти. Два з цих прикладів ініціювалися республіканцями, один - демократами, що свідчить про двопартійну відданість в цьому плані", - пояснив Фрід.

Експерт наголосив, що західні країни мають серйозно ставитись до безпеки України й ніколи не визнавати територіальних претензій РФ до України.



"Саме тому, критично важливо, щоб ми ніколи не визнавали незаконних претензій Росії на територію України. Міжнародні кордони України були офіційно визначені, зокрема в російсько-українському договорі на початку 2000-х років, який підписав сам Путін. Ми повинні дотримуватися цієї позиції та серйозно ставитися до безпеки України", - додав він.