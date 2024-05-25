Культивують ненависть до України: у ЦПД розповіли, як РФ використовує "ветеранів СВО" для пропаганди серед дітей на ТОТ
На тимчасово окупованих територіях для пропаганди серед дітей росіяни залучають так званих ветеранів "СВО": вони культивують ненависть до України та виправдовують свої злочини
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
"Влада РФ приділяє велику увагу пропаганді серед дітей як на власне російських територіях, так і на ТОТ України. Для цих акцій окупанти залучають так званих "ветеранів СВО". Військові РФ регулярно беруть участь у "виховних заходах", під час яких культивують серед дітей ненависть до України та виправдовують власні воєнні злочини", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у тимчасово окупованому Криму росіяни запустили програму перепідготовки "героїв СВО" на вчителів у школах. Зокрема, їх готують до викладання основ безпеки життєдіяльності та військового вишколу. Так само окупантів приймають на посади вчителів у російських містах.
"У такий спосіб кремль намагається примусово мілітаризувати дітей та виховувати лояльне до окупантів населення на ТОТ України", - наголосили в ЦПД.
- Раніше голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що росіяни продовжують готувати дітей із тимчасово окупованих територій України до війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.87 Купівля 39.87Продаж 40.38
- EUR Купівля 43.09Продаж 43.84
- Актуальне
- Важливе