Культивують ненависть до України: у ЦПД розповіли, як РФ використовує "ветеранів СВО" для пропаганди серед дітей на ТОТ

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Влада РФ приділяє велику увагу пропаганді серед дітей як на власне російських територіях, так і на ТОТ України. Для цих акцій окупанти залучають так званих "ветеранів СВО". Військові РФ регулярно беруть участь у "виховних заходах", під час яких культивують серед дітей ненависть до України та виправдовують власні воєнні злочини", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у тимчасово окупованому Криму росіяни запустили програму перепідготовки "героїв СВО" на вчителів у школах. Зокрема, їх готують до викладання основ безпеки життєдіяльності та військового вишколу. Так само окупантів приймають на посади вчителів у російських містах.

"У такий спосіб кремль намагається примусово мілітаризувати дітей та виховувати лояльне до окупантів населення на ТОТ України", - наголосили в ЦПД.