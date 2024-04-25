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Війна з Росією: хроніка
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РФ розробила пропаганду для дітей із ТОТ і планує вчити їх "патріотизму" в таборах відпочинку, - Луганська ОВА

25 квітня, 2024 четвер
09:08
Війна з Росією діти, злочини росії

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що росіяни продовжують готувати дітей із тимчасово окупованих територій України до війни

Про це він написав у Telegram.

Він зазначив, що російське міносвіти навіть розробило спеціальну програму на час майбутніх канікул, "де знайшли спосіб виховання покоління майбутнього "у правильному для росіян дусі". Правильному - це підготувати для фронту будь-кого, аби не росіянина", - написав Лисогор. 

Також очільник Луганської області зауважив, що в таборах відпочинку організують для цього спеціальні зміни. 

"[Там] формуватимуть "соціально активну позицію патріота", вчитимуть відчувати "борг перед Батьківщиною" і готуватимуть до діяльності у військово-патріотичному для росіян напрямку", - розповів голова ОВА.

  • 23 квітня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей росіяни призначають "директорами" навчальних закладів лаборантів і двірників.
Теги:
Україна
освіта
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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