РФ розробила пропаганду для дітей із ТОТ і планує вчити їх "патріотизму" в таборах відпочинку, - Луганська ОВА

Про це він написав у Telegram.

Він зазначив, що російське міносвіти навіть розробило спеціальну програму на час майбутніх канікул, "де знайшли спосіб виховання покоління майбутнього "у правильному для росіян дусі". Правильному - це підготувати для фронту будь-кого, аби не росіянина", - написав Лисогор.

Також очільник Луганської області зауважив, що в таборах відпочинку організують для цього спеціальні зміни.

"[Там] формуватимуть "соціально активну позицію патріота", вчитимуть відчувати "борг перед Батьківщиною" і готуватимуть до діяльності у військово-патріотичному для росіян напрямку", - розповів голова ОВА.