РФ розробила пропаганду для дітей із ТОТ і планує вчити їх "патріотизму" в таборах відпочинку, - Луганська ОВА
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що росіяни продовжують готувати дітей із тимчасово окупованих територій України до війни
Про це він написав у Telegram.
Він зазначив, що російське міносвіти навіть розробило спеціальну програму на час майбутніх канікул, "де знайшли спосіб виховання покоління майбутнього "у правильному для росіян дусі". Правильному - це підготувати для фронту будь-кого, аби не росіянина", - написав Лисогор.
Також очільник Луганської області зауважив, що в таборах відпочинку організують для цього спеціальні зміни.
"[Там] формуватимуть "соціально активну позицію патріота", вчитимуть відчувати "борг перед Батьківщиною" і готуватимуть до діяльності у військово-патріотичному для росіян напрямку", - розповів голова ОВА.
- 23 квітня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей росіяни призначають "директорами" навчальних закладів лаборантів і двірників.
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