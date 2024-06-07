Латвія збільшила квоту для реабілітації українських військових до 200 пацієнтів на рік

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

За словами Кондратюк, Латвія відіграє провідну роль у наданні можливостей реабілітації для українських поранених військових. Загалом таку реабілітацію з початку повномасштабного вторгнення пройшли вже 320 людей.

Міністр охорони здоровʼя Латвії Хосам Абу Мері повідомив, що цьогорічну квоту в 150 пацієнтів на рік збільшено до 200.

"Латвія також надала Україні 67 автомобілів швидкої допомоги й вони вже виконують свої завдання там, де найбільше потрібні. Та продовжує курси навчань для наших медичних працівників, нейрохірургів", - додала Олена Кондратюк.