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Війна з Росією: хроніка
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Латвія збільшила квоту для реабілітації українських військових до 200 пацієнтів на рік

7 червня, 2024 п'ятниця
15:13
Війна з Росією

Міністр охорони здоровʼя Латвії 7 червня заявив, що країна збільшила квоту для реабілітації українських військових від 150 до 200 пацієнтів на рік

Зміст

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

За словами Кондратюк, Латвія відіграє провідну роль у наданні можливостей реабілітації для українських поранених військових. Загалом таку реабілітацію з початку повномасштабного вторгнення пройшли вже 320 людей.

Міністр охорони здоровʼя Латвії Хосам Абу Мері повідомив, що цьогорічну квоту в 150 пацієнтів на рік збільшено до 200.

"Латвія також надала Україні 67 автомобілів швидкої допомоги й вони вже виконують свої завдання там, де найбільше потрібні. Та продовжує курси навчань для наших медичних працівників, нейрохірургів", - додала Олена Кондратюк.

  • Міністерство оборони України анонсувало створення реабілітаційного простору для військових: для цього реформуватимуть процес реабілітації у сфері охорони здоровʼя.
Теги:
Україна
Латвія
допомога Україні
реабілітація військових
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