Літак, 43 бронемашини та 1210 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська армія втратила щонайменше 1210 окупантів. Крім цього, ЗСУ ліквідували вже третій літак ворога за два дні
Про це 18 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 491 080 (+1210) осіб,
- танків ‒ 7560 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 14 595 (+43) од,
- артилерійських систем – 12 639 (+36) од,
- РСЗВ – 1071 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 801 (+1) од,
- літаків – 354 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 108 (+35) од,
- крилатих ракет ‒ 2203 (+3) од,
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 169 (+65) од,
- спеціальної техніки ‒ 2075 (+6) од.
У ніч проти 18 травня російська окупаційна армія запустила 13 ударних БПЛА типу "шахед" по території України. Сили ППО ліквідували усі повітряні цілі.
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