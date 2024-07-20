Літак, 7 танків і 990 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила майже тисячу військових на війні в Україні. Крім цього, Сили оборони ліквідували ворожий літак
Про це 20 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 565 610 (+990) осіб,
- танків ‒ 8257 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 917 (+15) од,
- артилерійських систем – 15 542 (+22) од,
- РСЗВ – 1121 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 895 (+1) од,
- літаків – 362 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 350 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 968 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2607 (+14).
Від початку доби 19 липня на фронті було зафіксовано 101 бойове зіткнення. Ворог найбільш активний на Покровському та Лиманському напрямках.
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