Логістику РФ можна легко перерізати: Defense Express про Запорізький напрямок
Ексклюзив

Логістику РФ можна легко перерізати: Defense Express про Запорізький напрямок

Євген Козярін
18 серпня, 2025 понедiлок
19:18
Війна з Росією

Росіянами, щоб досягти виконання мінімальних завдань на Запорізькому напрямку треба додатково перекинути щонайменше 50 тис. військових

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Противник, якби мав достатньо сил та засобів, розвивав би паралельно наступ на кількох напрямках. Одним з таких найбільш вартісних для противника міг би бути Херсонський напрямок, де за оцінками фахівців, для того, щоб противник мав якийсь успіх, треба зосередити угруповання десь у районі 120-150 тис. і мати можливості для форсування такої важливої та важкої для подолання водної перешкоди як ріка Дніпро", - сказав він.

Рябих наголосив, що окупант обрав менш затратний напрямок - Запорізький.

"Де рельєф місцевості дозволяє реалізовувати ту тактику, яку було опробовано саме на Донецькому напрямку, зокрема в районі Покровська. І те, що Головнокомандувач назвав тактикою "тисячі порізів", тобто коли атаки здійснюються на широкому фронті малими піхотними групами, вдаючись до глибокого просочування", - додав експерт.

Він вважає, що противник розраховує, що можливо вистачить тих сил та засобів, які він може зосередити.

"Зараз йдеться про декілька десятків тисяч військ додатково. Однак, в принципі, для того, щоб мати певний успіх і для того, щоб досягти виконання якихось мінімальних завдань противнику щонайменше треба додатково перекинути від 50 тис. на цей напрямок. Чи вдасться йому це, чи не завадять йому активні дії Сил оборони з перерізання логістики противника, щоб забезпечити ці війська - це ще також питання часу і можливості наших Сил оборони", -  заявив Рябих.

Експерт додав, що цей напрямок не виглядає для противника безпроблемним.

"Тому що сама логістика на цьому напрямку може впевнено перерізатися нашими Силами оборони за наявності достатньої кількості далекобійних засобів високоточних, для того, щоб тримати під контролем логістичні шляхи постачання. Наразі задум у противника один, а наші війська можуть мати інший задум. Тому, в принципі, реальний розвиток подій на цьому напрямку можна буде спостерігати вже від того, коли противник розпочне реалізовувати цей задум", - підсумував він.

Теги:
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Запорізька область
Військові новини
