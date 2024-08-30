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Лубінець попередив про шахрайську схему зі звільненням полонених

Юлія Юліна
30 серпня, 2024 п'ятниця
16:05
Війна з Росією Дмитро Лубінець

В Україні вирує нова хвиля шахрайства: зловмисники, прикидаючись волонтерами чи журналістами, намагаються видурити гроші в родин військовополонених

Зміст

Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"Вони (шахраї, - ред.) видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть країни-агресорки, майстерно граючи на емоціях, обіцяючи звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Але за це вони вимагають гроші – нібито плату за свої "послуги", – написав омбудсмен.

Щоб не стати жертвою шахраїв, Лубінець радить перевіряти джерела інформації, не передавати особисті дані незнайомцям, у тому числі через приватні повідомлення в соцмережах. Також він закликав ігнорувати будь-які фінансові пропозиції, пов'язані з "визволенням" полонених.

"Пам’ятайте: офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації", - наголосив омбудсмен.

Про будь-які підозрілі пропозиції він радить повідомляти до Координаційного штабу, Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ, а також до кіберполіції.

Теги:
Новини
Україна
полонені
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