Люди б не гинули: Зеленський дорікнув партнерам через затримки з передачею ППО
Президент України Володимир Зеленський висловився щодо ризиків затримки передачі ППО партнерами й наголосив, що вони вартують великої кількості загиблих
Про це він заявив на пресконференції для балтійських медіа.
Зеленський розповів про нагальну потребу України в системах протиповітряної оборони, а затримка її передачі окреслює кількість загиблих у державі.
"Ризики затримки допомоги... Давайте візьмемо просто ППО. Вдячний усім партнерам, які дали можливість нам боротися за життя і виживати. Це системи Patriot, Nasams, Iris-T і багато іншого, що допомагає хоч чимось. Але, якщо ми говоримо про серйозні ракетні удари, там, де 100(+) або 10 "кинджалів" за добу, балістика, дрони по 200 ударів на голови дітям, цивільним, військовим, то тут без, наприклад, без Patriot неможливо вижити", - сказав він.
Український президент акцентував, що вдячний за те, що має держава, проте вкотре наголосив: "затримки в наданні ППО - це велика кількість загиблих".
"Як жити спокійно і спати, якщо ти розумієш, що в тебе там є десятки таких систем ППО, а в Україні - якби дали сьогодні нам сім систем, то люди в Харкові, Херсоні, Одесі не гинули б. Чи можна з цим нормально жити? Ну я відверто скажу: я як людина, я не розумію цього", - висловився Зеленський.
- На засіданні Ради Україна - НАТО 10 січня члени Альянсу заявили, що продовжуватимуть допомогу Києву в зміцненні протиповітряної оборони, а також пообіцяли надати у 2024 році "мільярди євро додаткового потенціалу".
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