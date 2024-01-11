Люди б не гинули: Зеленський дорікнув партнерам через затримки з передачею ППО

Про це він заявив на пресконференції для балтійських медіа.

Зеленський розповів про нагальну потребу України в системах протиповітряної оборони, а затримка її передачі окреслює кількість загиблих у державі.

"Ризики затримки допомоги... Давайте візьмемо просто ППО. Вдячний усім партнерам, які дали можливість нам боротися за життя і виживати. Це системи Patriot, Nasams, Iris-T і багато іншого, що допомагає хоч чимось. Але, якщо ми говоримо про серйозні ракетні удари, там, де 100(+) або 10 "кинджалів" за добу, балістика, дрони по 200 ударів на голови дітям, цивільним, військовим, то тут без, наприклад, без Patriot неможливо вижити", - сказав він.

Український президент акцентував, що вдячний за те, що має держава, проте вкотре наголосив: "затримки в наданні ППО - це велика кількість загиблих".

"Як жити спокійно і спати, якщо ти розумієш, що в тебе там є десятки таких систем ППО, а в Україні - якби дали сьогодні нам сім систем, то люди в Харкові, Херсоні, Одесі не гинули б. Чи можна з цим нормально жити? Ну я відверто скажу: я як людина, я не розумію цього", - висловився Зеленський.