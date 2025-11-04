Люди з чорними обличчями та слідами крові: фотокореспондент Доброносов про Костянтинівку
У Костянтинівці потрапляєш в інше життя - настільки це схоже на божевілля, що важко повірити, що це реальність
Про це в ефірі Еспресо сказав фотокореспондент порталу Телеграф Ян Доброносов.
"Нещодавно я перебував у Костянтинівці й був тільки в тій частині міста, де можливо пересуватися пішки. Коли ходиш пішки, можна швидко забігти в будинок, щоб сховатися. Якби це не було реальністю - це була б якась божевільня, бо потрапляєш в інше життя. Там усе зовсім по-іншому. Зустрічаєш людей, обличчя та руки яких чорні через сажу - адже немає води, а ті грубки, які вони розпалюють просто на вулицях, роблять їх ще чорнішими, а на обличчях видно кров", - розповів Доброносов.
За словами фотокореспондента, місцеві у Костянтинівці постійно думають, де знайти хоча б єдиний магазин або де можна отримати допомогу, де взяти хліба.
"Бачив квартал, де зруйновано все, де геть усе чорне. Враження доволі складні - це страшно, це хаос, це жах. Росіяни знищують усі будинки, і ця історія повторюється у багатьох містах", - наголосив Доброносов.
- 3 листопада на російсько-українському фронті зафіксували 163 бойових зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 55 штурмів.
