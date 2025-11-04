Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Люди з чорними обличчями та слідами крові: фотокореспондент Доброносов про Костянтинівку
Ексклюзив

Люди з чорними обличчями та слідами крові: фотокореспондент Доброносов про Костянтинівку

Оксана Ліховід
4 листопада, 2025 вiвторок
09:39
Війна з Росією Костянтинівка, Україна 23 лютого 2025 р.

У Костянтинівці потрапляєш в інше життя - настільки це схоже на божевілля, що важко повірити, що це реальність

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав фотокореспондент порталу Телеграф Ян Доброносов.

"Нещодавно я перебував у Костянтинівці й був тільки в тій частині міста, де можливо пересуватися пішки. Коли ходиш пішки, можна швидко забігти в будинок, щоб сховатися. Якби це не було реальністю - це була б якась божевільня, бо потрапляєш в інше життя. Там усе зовсім по-іншому. Зустрічаєш людей, обличчя та руки яких чорні через сажу - адже немає води, а ті грубки, які вони розпалюють просто на вулицях, роблять їх ще чорнішими, а на обличчях видно кров", - розповів Доброносов.

За словами фотокореспондента, місцеві у Костянтинівці постійно думають, де знайти хоча б єдиний магазин або де можна отримати допомогу, де взяти хліба.

"Бачив квартал, де зруйновано все, де геть усе чорне. Враження доволі складні - це страшно, це хаос, це жах. Росіяни знищують усі будинки, і ця історія повторюється у багатьох містах", - наголосив Доброносов.

  • 3 листопада на російсько-українському фронті зафіксували 163 бойових зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 55 штурмів.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
Костянтинівка
Військові новини
геноцид українців
Інформаційний марафон ВЧ
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 листопада
11:11
nord stream 1 Північний потік газ
Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець оголосив голодування у вʼязниці в Італії
11:09
Сергій Ребров
Ребров назвав склад збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2026
11:03
гривня тисяча гривень
"Зимова підтримка": у Мінсоцполітики розповіли, коли подавати заявку на виплату 1000 грн
10:52
виробництво патронів
Міноборони затвердило критерії для визначення підприємств ОПК як критично важливих
10:23
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
В Україні діють графіки відключення світла: ситуація в енергосистемі 4 листопада
10:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
У Куп'янську триває зачистка, - заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС"
10:14
конгрес США
У США демократи й республіканці оприлюднили спільну пропозицію, аби зупинити шатдаун
10:12
Огляд
міжнародний огляд
Захід програє Путіну через власну чесність, а Покровськ може повторити долю Бахмута. Акценти світових ЗМІ 4 листопада
10:02
OPINION
Армія і гроші: чому фінанси стали пріоритетом?
09:54
Ексклюзив
удар по видобутку газу
Позбавити газу. Росія знищує родовища, щоб натиснути на капітуляцію холодом
09:53
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 4 листопада: скільки просять та долар та євро в обмінниках
09:43
Володимир Зеленський та Метью Вітакер
Посол США при НАТО Вітакер прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
09:33
Україна Польща
"Агресор знаходиться на сході – і це Росія": генштаб Польщі звинуватив у розпалюванні антиукраїнської ворожнечі в країні Москву
09:26
Панорама прифронтового Покровська
Пробили наземний коридор і залучили додаткові сили: в ГУР оприлюднили подробиці операції в Покровську
09:21
Наслідки атаки на Дніпровщину
РФ атакувала Україну в ніч на 4 листопада: на Дніпровщині загинула жінка, серед поранених - діти
09:07
Єврокомісія розкритикувала українську владу за тиск на антикорупційні органи та громадянське суспільство, - Reuters оприлюднив текст звіту щодо вступу в ЄС
08:21
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 163 бої, Сили оборони зупинили 55 атак на Покровському напрямку
08:14
Зірку "Бріджертонів" Джонатана Бейлі назвали найсексуальнішим чоловіком року за версією журналу People
08:08
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
Окупанти обрали нову тактику у Покровську, - військовий експерт Лакійчук
08:02
OPINION
блог Наталки Іщенко
Мобілізація. Декілька ключових тез без висновків
07:41
Ілля Забарний
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 4-го туру
07:38
Аналітика
Три тисячі кілометрів популізму: як Зеленський шість років "безкоштовно" роздає бонуси коштом бюджету. Пояснюємо
07:30
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Відстрочки і всі нюанси, пов'язані зі змінами після 5 листопада: детальне роз'яснення юристки
07:27
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 42 артсистеми та 840 військових
06:47
У Росії зростає дефіцит лікарів та медперсоналу, - Служба зовнішньої розвідки
06:33
Знеструмили управління ФСБ під час перевірки з Москви: агенти "Атеш" провели диверсію в Брянську
00:39
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
"Але вони дуже погано з нами поводяться": Трамп висловив сумнів, що США розвʼяжуть війну проти Венесуели
2025, понедiлок
3 листопада
23:58
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, – міністр оборони Крозетто
23:36
Ексклюзив
Юрій Гудименко
Голова Антикорупційної ради при Міноборони Гудименко: збираємо дані про Fire Point, якщо підтвердиться лобіювання контрактів - це буде злочин
23:32
Марія Захарова
"Італія рухне вся": Рим викликав посла РФ після заяви Захарової про обвал вежі та допомогу Україні
23:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Діалоги по кластерах щодо вступу України до ЄС будуть вестися, а потім будуть прийматися формальні рішення, - Безсмертний
22:46
Адвокат та колишній військовий ЗСУ Масі Найєм
"Складно знайти справедливість": адвокат і військовий Масі Найєм заявив, що його звільнили зі служби
22:23
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
"Є кілька різних розмов": Зеленський спростував існування 12-пунктового плану про завершення війни
22:07
Ексклюзив
Карта бойових дій
"Ця пастка нам вигідна": військовослужбовець ЗСУ про можливий розвиток подій у Покровську
21:34
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Ми не знаємо, в якому стані перебуває ядерний потенціал РФ, - Безсмертний
21:20
ППО ЗСУ
В Україні готують нові контракти для військових: Шмигаль розповів деталі
21:10
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко пояснив, що має на увазі Трамп, коли каже: "Дайте ще сторонам повоювати"
20:54
комендантська година
У Запорізькій області посилили комендантську годину
20:31
Казино
У TikTok заблокували 47 користувачів, які незаконно рекламували азартні ігри
20:21
електроенергія, графіки відключень
В Україні 4 листопада діятимуть графіки відключення світла
Більше новин
