Від початку доби на фронті відбулося 83 бої, 32 - на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Від ворожих обстрілів постраждали прикордонні населені пункти Сергіївське, Хрінівка, Орликівка, Галаганівка на Чернігівщині та Кореньок Сумської області.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому 13 керованих авіаційних бомб, здійснив 57 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку в районі Кам’янки.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки. Наразі шість боїв тривають.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставок.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників поблизу Серебрянки та Виїмки. Точиться бій.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Українські захисники зупинили сім наступальних дій ворога в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Ще два бойові зіткнення продовжуються. Під авіаційними ударами були Костянтинівка та Дружківка.

На Покровському напрямку агресор здійснив 32 штурмові дії у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке. Українські воїни стримують натиск та відбили 28 атак.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 11 атак в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське. Ще один бій триває досі. Також противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Демурине, Великомихайлівка, Орестопіль, Олексіївка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксували сім боїв у районі населеного пункту Охотниче, ще чотири зіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували в районах Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.