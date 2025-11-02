З початку доби на фронті зафіксували 95 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян.

"Противник від початку доби завдав п’ять авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 87 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи проводять ударно-пошукові дії, ворог зазнає втрат", - зазначили у Генштабі.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили дев’ять атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Одрадне, Кам’янка та Дворічанське. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор сім разів здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія двічі атакувала у бік населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили спробу просунутися вперед поблизу населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку, в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка наші воїни зупинили десять наступальних дій ворога.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

"Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 36 атак, здійснюють активні дії та мають певні успіхи – на деяких ділянках просування наших підрозділів складають до 0,4 кілометра", - зазначили у Генштабі.

Сьогодні на Олександрівському напрямку ворог 18 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське. Три бойових зіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення у районі населеного пункту Охотниче.

На Оріхівському напрямку на даний час противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.