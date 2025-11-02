Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
За добу війни в Україні РФ втратила 4 бронемашини, 25 артсистем та 940 військових

За добу війни в Україні РФ втратила 4 бронемашини, 25 артсистем та 940 військових

Марія Науменко
2 листопада, 2025 неділя
07:24
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом доби 1 листопада російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 940 військових. Також українські захисники знищили чотири бронемашини та 25 артсистем

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 143 670 (+940) осіб;
  • танків – 11 316 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23 525 (+4) од;
  • артилерійських систем – 34 162 (+25) од;
  • РСЗВ – 1 534 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 235 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348) од;
  • крилаті ракети – 3 917 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 290 (+121) од;
  • спеціальна техніка – 3 987 (+0) од.

Дані уточнюються.

  • Протягом жовтня 2-й корпус НГУ "Хартія" знищив 619 російських військових та понад 100 одиниць автомобільної й броньованої техніки противника на Харківщині.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
2 листопада
07:55
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні в ніч на 2 листопада: на Одещині є загиблі
07:31
Огляд
Син останнього гетьмана, який зробив Бетховена безсмертним: 273 роки тому народився Андрій Розумовський
01:32
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпінь закликав дві Кореї "відкрити нову сторінку" у взаєминах
00:27
Йоганн Вадефуль
МЗС Німеччини закликає відправити миротворців ООН у Газу
2025, субота
1 листопада
23:46
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко разом із президентом України Володимиром Зеленський
Що включатиме новий пакет зимової підтримки для України - пояснення Свириденко
23:11
пожежа
Смертельна пожежа на Київщині: загинуло подружжя
22:45
Ексклюзив
Віталій Портников
Найбільшою загрозою для Європи є ультраправий популізм, - Портников
21:43
Енергетика, споживання електроенергії
У частині Сум тимчасово відсутнє електропостачання через російські атаки
21:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців
21:38
Ексклюзив
Віталій Портников
"На першому етапі не буде ударів один по одному": Портников припустив, як буде розвиватися можливий конфлікт між США та РФ
20:31
У Резерв+ продовжено автоматично понад 700 тис відстрочок від мобілізації
20:30
Ексклюзив
Після смерті чоловіка я відчула, що маю завершити його справу, - пілотеса FPV-дронів Валькірія
20:28
єврейська громада україни
Ізраїль заявив, що тіла, які передав ХАМАС, не належать ізраїльським заручникам
20:02
OPINION
Уроки далекої осені: від Трикутника смерті до Першого зимового походу
19:38
У Києві вшанували памʼять Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
19:06
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбувся 81 бій, 29 - на Покровському напрямку
18:49
Ексклюзив
Сенат США
Жодних перемовин щодо припинення шатдауну в США не ведеться, - професор Айзенберг
18:34
В Україні запустили онлайн-платформу "Ветеран PRO", що обʼєднує всі ключові держпослуги для ветеранів
18:02
Інтерв’ю
Командир не хотів брати жінку у підрозділ. Тепер я командую відділенням FPV, - Валькірія, пілотеса дронів
18:00
OPINION
Геополітичні "американські гірки" Дональда Трампа
17:57
Ексклюзив
Олександр Мережко
Відбувається зміна розстановки сил в Білому домі, - нардеп Мережко
17:52
"Оточення чи блокування міст немає": Сирський про ситуацію в Покровську та Мирнограді на Донеччині
17:17
Оновлено
РФ вдарила балістикою по Миколаєву: загинула людина, є поранені
17:11
Огляд
Падіння принца Ендрю: як скандал із секс-вечірками Епштейна зруйнував долю сина королеви Єлизавети II
17:09
НГУ "Хартія"
РФ втратила 619 військових та понад 100 одиниць техніки: корпус "Хартія" озвучив втрати ворога за жовтень на Харківщині
16:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
В оточенні Трампа лідерство взяла "партія війни", яка жорстко буде закручувати гайки по Росії, - дипломат Омелян
16:34
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
16:06
OPINION
Чому у Печерському та інших судах досі купа портновської поторочі
16:02
Володимир Зеленський
"Запрацюють уже в грудні": Зеленський доручив уряду підготувати зимовий пакет підтримки для населення
15:40
Київ отримав статус Міста музики ЮНЕСКО
15:33
сили ППО
Сили ППО за жовтень знешкодили 11 269 повітряних цілей ворога
15:07
Ексклюзив
Заморожені активи РФ слугуватимуть гарантією виплати репарації Україні, – єврокомісар Кубілюс
14:48
суд, санкції
У Франції засудили чотирьох болгар за вандалізм на меморіалі жертвам Голокосту на замовлення РФ
14:32
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Литовці самі з території Білорусі перекидали сигарети": Лукашенко прокоментував інциденти з метеозондами в Литві
14:03
Ексклюзив
ЄС опинився в ситуації, коли вони не здатні до розширення, - аналітикиня Депутат
14:03
OPINION
З якими сподіваннями світ входить у листопад
13:48
Оновлено
Покровськ
У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР, - ЗМІ
13:45
Ексклюзив
Покровськ
У Покровську росіяни планують проведення двох операцій "під чужим прапором" з метою дискредитації Сил оборони, - Снєгирьов
13:27
Ексклюзив
дрон, безпілотник ЗСУ
На початок 2026 року можемо вийти на дуже цікаві показники у виробництві дронів, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
12:47
Кремль москва
Економіка РФ демонструє системне падіння, - Служба зовнішньої розвідки
