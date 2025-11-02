За добу війни в Україні РФ втратила 4 бронемашини, 25 артсистем та 940 військових
Протягом доби 1 листопада російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 940 військових. Також українські захисники знищили чотири бронемашини та 25 артсистем
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 143 670 (+940) осіб;
- танків – 11 316 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23 525 (+4) од;
- артилерійських систем – 34 162 (+25) од;
- РСЗВ – 1 534 (+0) од;
- засоби ППО – 1 235 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348) од;
- крилаті ракети – 3 917 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 290 (+121) од;
- спеціальна техніка – 3 987 (+0) од.
Дані уточнюються.
- Протягом жовтня 2-й корпус НГУ "Хартія" знищив 619 російських військових та понад 100 одиниць автомобільної й броньованої техніки противника на Харківщині.
