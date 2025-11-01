РФ втратила 619 військових та понад 100 одиниць техніки: корпус "Хартія" озвучив втрати ворога за жовтень на Харківщині
Протягом жовтня 2-й корпус НГУ "Хартія" знищив 619 російських військових та понад 100 одиниць автомобільної й броньованої техніки противника на Харківщині
Про це Еспресо повідомили в пресслужбі "Хартії".
"За жовтень військовослужбовці підрозділів у смузі відповідальності корпусу суттєво поповнили статистику втрат окупантів", - підкреслили у "Хартії".
Зокрема протягом місяця підрозділи 2-го корпусу на Харківщині знищили:
- понад 600 росіян;
- 98 одиниць автомобільної та мототехніки противника;
- 7 одиниць бронетехніки;
- понад 70 розвідувальних та ударних "крил";
- понад 1000 FPV;
- 22 гармати та міномети.
Окрім цього українські військовослужбовці уразили 24 склади та 35 злітних майданчиків й пунктів управління безпілотниками.
- Сили ППО протягом жовтня 2025 року знищили 11 269 повітряних цілей РФ, включно з ракетами, дронами та літаками.
