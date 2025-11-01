Сили ППО за жовтень знешкодили 11 269 повітряних цілей ворога

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

За місяць ППО знешкодила:

6 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

53 крилаті ракети Х-101;

17 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

13 крилатих ракет "Калібр";

13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

30 крилатих ракет "Іскандер-К"

2416 ударних БПЛА типу Shahed;

591 розвідувальний БПЛА;

7930 БпЛА інших типів.

Крім того, авіація Повітряних сил здійснила 551 літаковильот, з них близько 340 — на прикриття винищувальної авіації, а понад 120 — на ураження цілей і авіаційну підтримку військ.

У жовтні українські пілоти знищили близько 600 повітряних об’єктів, а також вразили командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.