Сили ППО за жовтень знешкодили 11 269 повітряних цілей ворога
У жовтні 2025 року сили протиповітряної оборони України знешкодили 11 269 повітряних цілей російської армії, серед них — ракети, безпілотники та літаки
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
За місяць ППО знешкодила:
- 6 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
- 53 крилаті ракети Х-101;
- 17 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 13 крилатих ракет "Калібр";
- 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 30 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2416 ударних БПЛА типу Shahed;
- 591 розвідувальний БПЛА;
- 7930 БпЛА інших типів.
Крім того, авіація Повітряних сил здійснила 551 літаковильот, з них близько 340 — на прикриття винищувальної авіації, а понад 120 — на ураження цілей і авіаційну підтримку військ.
У жовтні українські пілоти знищили близько 600 повітряних об’єктів, а також вразили командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що ППО демонструє ефективність на рівні близько 74%, але потрібно докласти додаткові зусилля для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.15
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе