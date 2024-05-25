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"Має бути загальноєвропейською": у Польщі заявили про можливість обмеження пільг для військовозобов'язаних українців

25 травня, 2024 субота
10:30
Війна з Росією Радослав Сікорський

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ті, хто ухиляється від призову за кордоном, не мають права отримувати соцстрахування. Він підкреслив, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian. 

"Україна має сказати нам, що вона хоче, щоб ми робили щодо їхніх громадян. Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини", - наголосив Сікорський.

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Він підкреслив, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською, інакше ті, хто уникає призову, почнуть купувати пільги по всій Європі.

  • 16 травня у ДПСУ попередили про зміни у правилах перетину кордону для військовозобов'язаних з 18 травня.
  • Українці, яких зняли з військового обліку у зв’язку з виїздом за межі України на строк понад 3 місяці, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік, особисто з’явившись у ТЦК.
Теги:
Україна
Польща
мобілізація
біженці з України
Світ про Україну
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