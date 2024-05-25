"Має бути загальноєвропейською": у Польщі заявили про можливість обмеження пільг для військовозобов'язаних українців
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ті, хто ухиляється від призову за кордоном, не мають права отримувати соцстрахування. Він підкреслив, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською
Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.
"Україна має сказати нам, що вона хоче, щоб ми робили щодо їхніх громадян. Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини", - наголосив Сікорський.
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Він підкреслив, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською, інакше ті, хто уникає призову, почнуть купувати пільги по всій Європі.
- 16 травня у ДПСУ попередили про зміни у правилах перетину кордону для військовозобов'язаних з 18 травня.
- Українці, яких зняли з військового обліку у зв’язку з виїздом за межі України на строк понад 3 місяці, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік, особисто з’явившись у ТЦК.
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