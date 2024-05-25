"Має бути загальноєвропейською": у Польщі заявили про можливість обмеження пільг для військовозобов'язаних українців

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

"Україна має сказати нам, що вона хоче, щоб ми робили щодо їхніх громадян. Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини", - наголосив Сікорський.

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Він підкреслив, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською, інакше ті, хто уникає призову, почнуть купувати пільги по всій Європі.