В ДПСУ попередили про зміни у правилах перетину кордону для військовозобов'язаних з 18 травня
У суботу набувають чинності зміни до законів України "Про правовий режим воєнного стану" і "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Таким чином, із 18 травня на пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа в чоловіків від 18 до 60 років
Про це повідомила Держприкордонслужба України.
"Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу", - йдеться в повідомленні.
Зокрема чоловік від 18 до 60 років повинен мати відповідний документ та показувати його на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та у пунктах пропуску через держкордон.
ДПСУ також оприлюднила перелік громадян, які мають право виїхати за кордон, але зобов’язані надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації чи виключення з військового обліку за станом здоров’я:
- заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
- визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я, згідно з висновком ВЛК;
- на їхньому утриманні перебувають три й більше дитини віком до 18 років;
- вони мають дитину чи дітей до 18 років та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із її видів;
- інші категорії людей, визначені ст. 23.
Громадяни, які не підлягатимуть обов’язковій перевірці військово-облікових документів:
- люди з інвалідністю;
- громадяни, які супроводжують осіб чи дітей з інвалідністю;
- водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, міжнародні вантажі та пасажирів;
- робітники підприємств залізничного транспорту та яких відносять до морської, авіаційної галузі та інших;
- громадяни, визначені за окремими посадами державної служби.
Водночас у ДПСУ рекомендують попередньо уточнити дані у ТЦК і СП при плануванні виїзду за кордон, а також внести інформацію про відстрочку у військово-обліковий документ.
- 11 травня Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, зазначив, що держава має розуміти, скільки чоловіків у віці від 18 до 60 років є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності, хто з них має право на бронювання чи відстрочку.
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