В ДПСУ попередили про зміни у правилах перетину кордону для військовозобов'язаних з 18 травня

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

"Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема чоловік від 18 до 60 років повинен мати відповідний документ та показувати його на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та у пунктах пропуску через держкордон.

ДПСУ також оприлюднила перелік громадян, які мають право виїхати за кордон, але зобов’язані надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації чи виключення з військового обліку за станом здоров’я:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я, згідно з висновком ВЛК;

на їхньому утриманні перебувають три й більше дитини віком до 18 років;

вони мають дитину чи дітей до 18 років та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із її видів;

інші категорії людей, визначені ст. 23.

Громадяни, які не підлягатимуть обов’язковій перевірці військово-облікових документів:

люди з інвалідністю;

громадяни, які супроводжують осіб чи дітей з інвалідністю;

водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, міжнародні вантажі та пасажирів;

робітники підприємств залізничного транспорту та яких відносять до морської, авіаційної галузі та інших;

громадяни, визначені за окремими посадами державної служби.

Водночас у ДПСУ рекомендують попередньо уточнити дані у ТЦК і СП при плануванні виїзду за кордон, а також внести інформацію про відстрочку у військово-обліковий документ.