Українців, які знялися з військового обліку через виїзд за кордон, зобов'язали до 16 червня особисто з'явитися до ТЦК
Українці, яких зняли з військового обліку у зв’язку з виїздом за межі України на строк понад 3 місяці, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік, особисто з’явившись у ТЦК
Про це йдеться у постанові Кабміну №563.
Також передбачається, що чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.
Закордонні дипломатичні установи будуть інформувати призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку.
Раніше передбачалось, що знятися з військового обліку призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які виїжджають за кордон на строк більше 3 місяців, можна було після особистого прибуття до відповідного ТЦК з документами, що підтверджують виїзд за кордон.
Тепер цю норму прибрали і відповідно до внесених урядом змін призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються з військового обліку у ТЦК.
А українці, які були зняті через виїзд за кордон на понад 3 місяці, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №563 стати на військовий облік, особисто прибувши до районних (міських) ТЦК, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їхнім вибором.
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