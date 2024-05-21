Українців, які знялися з військового обліку через виїзд за кордон, зобов'язали до 16 червня особисто з'явитися до ТЦК

Про це йдеться у постанові Кабміну №563.

Також передбачається, що чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.

Закордонні дипломатичні установи будуть інформувати призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку.

Раніше передбачалось, що знятися з військового обліку призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які виїжджають за кордон на строк більше 3 місяців, можна було після особистого прибуття до відповідного ТЦК з документами, що підтверджують виїзд за кордон.

Тепер цю норму прибрали і відповідно до внесених урядом змін призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються з військового обліку у ТЦК.

А українці, які були зняті через виїзд за кордон на понад 3 місяці, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №563 стати на військовий облік, особисто прибувши до районних (міських) ТЦК, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їхнім вибором.

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